静岡県伊東市の田久保真紀前市長（56）が有印私文書偽造・同行使罪などで在宅起訴された。起訴状では、田久保氏が“本物”と主張していた「卒業証書」の“全貌”も明かされると、【写真】「めっちゃ可愛い」退職後にイメチェンした田久保前市長《わあ田久保って思ってたより悪質なことしてたんだ》《これは酷い。詐称する気満々じゃないですか》《完全にアウト 卒業したと思い込んでたのも嘘だった》X上では「思っていたより悪