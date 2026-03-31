積水化成品工業は食品トレーなどに使われる材料の価格を引き上げると発表しました。価格の引き上げの対象となるのは食品トレーやカップ麺の容器などに使われる発泡ポリスチレンシートです。中東情勢の悪化を受け、原油や石油化学製品の供給網に大きな混乱が生じ、原材料費が急激に高騰していることが価格引き上げの要因だとしています。来月21日以降の出荷分から1キロあたり120円引き上げるということです。積水化成品工業は今後も