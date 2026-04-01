4月1日から、自転車の交通違反に対しても「交通反則通告制度」、いわゆる「青切符」の適用が開始される。新制度の仕組みや、現場での運用における課題についてテレビ朝日社会部の上田健太郎記者に聞いた。【映像】ひと目で分かる青切符の「反則金」これまで自転車の取り締まりは、刑事罰の対象となる「赤切符」のみで行われてきたが、今後は16歳以上を対象に、より簡易的な手続きでの検挙が進むことになる。青切符の導入により