急行の激減で乗る機会なし？「乗りものニュース」では、2026年2月13日から27日にかけて読者アンケートを実施し、「便利だと思う地下鉄の快速運転」について意見を募集しました。 【急行停車駅は妥当なのか!?】これが都営新宿線の乗降人数です（画像）アンケートの結果、最も「便利」とする回答が多かったのは東京メトロ副都心線（41.3％）でしたが、「利便性が今ひとつだと思う快速運転」を尋ねたところ、「急行」が運行されてい