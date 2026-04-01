男子ゴルフのスーパースターで事故を起こし逮捕されたタイガー・ウッズ（５０＝米国）のポケットから「白い錠剤」が見つかったと、米「ＦＯＸスポーツ」など各メディアが報じた。ウッズは３月２７日に自宅のあるフロリダ州で交通事故を起こし、飲酒運転の疑いと尿検査を拒否した容疑で当局に逮捕された。保安官は当時ウッズが酩酊状態にあったと指摘し、医薬品や薬物使用の影響下にあったと指摘。その後の裁判記録には事故を起