47万回再生され5.1万「いいね」を獲得しているのは、激おこの黒猫の姿。見守った視聴者からは「ドキドキしてみてたらまさかの…吹き出しました」「どんなパンチが繰り出されるのかと見入っていたらwwww」などのコメントが寄せられています。 【動画：激おこ状態の黒猫が同居猫に『渾身の一撃』を放った結果…「パンチは初めて？」まさかの『威力』】 激おこの黒猫はちちゃん Threadsアカウント「はちなな」に投稿されたのは、白