【国際親善試合】イングランド代表 0−1 日本代表（日本時間4月1日／ウェンブリー・スタジアム）【映像】三笘薫、爆速カウンターから決勝点サッカー日本代表（FIFAランキング18位）は日本時間4月1日、キリンワールドチャレンジ2026（国際親善試合）でイングランド代表（同4位）と対戦。FW三笘薫の決勝ゴールで、イングランドを相手に初勝利を飾った。1−0で勝利した3月29日のスコットランド戦を含めた今シリーズは、今年6〜7月