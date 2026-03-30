細く、長く、美脚へ導く新たなパンツ選びとして、スタイルアップにつながるディテール・デザインに着目。心地よさと見た目のよさのどちらもかなう視点の転換が、これからのオシャレをさりげなくアシストしてくれるはず。「ポイントは？」美脚デニムの新たな選択肢いつだって頼りになるブルーデニムにも変化の兆しが。合わせやすさはそのままに、着映えもかなえてくれる1本をピックアップ。【KURO】メリハリの出る立体的な仕立て( S