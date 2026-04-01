W杯欧州予選プレーオフ決勝で…サッカーのイタリア代表は3月31日（日本時間4月1日）、ワールドカップ（W杯）欧州予選プレーオフ決勝でボスニア・ヘルツェゴビナにPK戦の末に敗戦。3大会連続で本大会出場を逃した。W杯4度の優勝を誇る強豪の悪夢が続く中、英記者は衝撃の事実を伝えている。アウェーでアズーリがまたも悲劇に見舞われた。1-1のままPK戦に突入すると、ボスニアが4人全員決めた一方、イタリアは精彩を欠いて1-4で