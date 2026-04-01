イランが事実上封鎖している石油輸送の要衝・ホルムズ海峡をめぐり、アメリカのトランプ大統領は石油輸入国に対し、アメリカから購入するか、自ら確保することを要求しました。トランプ大統領は先月31日、「ホルムズ海峡の影響で航空機燃料を入手できない国々はアメリカから購入するか、自ら海峡に行って確保すべきだ」とSNSに投稿しました。イギリスなどがイラン攻撃に関与しなかったとしたうえで、「自分たちで戦うことを学び始