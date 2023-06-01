By ほしのるる親愛なる読者の皆さま、毎年おなじみエイプリルフールが今年も始まりました！何もかもがネタまみれになる1日の始まりです！わーわー！◆エイプリルフールのネタのタレコミのやり方この記事中に未掲載のネタで「ここもエイプリルフールやってるよ！」というのを発見した場合、さらに「うちもエイプリルフールやってますぅ！」という自薦の連絡はネタのタレコミ用メールフォームから送信してもらえればOKです！むしろど