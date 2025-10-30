Oasis¤ÏºÇ¹âÊö¤Î¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿――Ì¾¶Ê¤ÎÀ¨¤ß¤òÀË¤·¤ß¤Ê¤¯ÆÏ¤±¤¿Åìµþ¥Éー¥à¸ø±é
¡¡Oasis¤ÎºÆ·ëÀ®¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬2024Ç¯8·î27Æü¤Ç¡¢ÆüËÜ¸ø±é¤¬¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬11·î22Æü¡£Æ±Æü¤«¤é¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÀè¹Ô¼õÉÕ¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¡Ö¼è¤ì¤¿¡ª¡×¡Ö¼è¤ì¤Ê¤¤¡ª¡×¡Ö²¿¤È¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¡ª¡×¡ÖÍê¤à¤è¥Þ¥¸¤Ç¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬±²´¬¤¤Þ¤¯¤ë¡£¤½¤ì¤«¤é¥Á¥±¥Ã¥È¤Î°ìÈÌÈ¯Çä¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â°¤É¡¶«´¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤â¥ê¥Ï¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È¤«¡¢¤³¤ó¤Ê¥°¥Ã¥º¤¬¤¢¤ë¤È¤«¡¢¡Ö¥Ä¥¢ー¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Þ¤Ç°Â¿´¤Ç¤¤Ê¤¤¡£»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤â¤¹¤°·»Äï¤¬Ùæ¤á¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤«¡¢ÍÍ¡¹¤Ê²±Â¬¤ä´õË¾¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦¤Ê¤«¡¢º£Ç¯¤Î7·î4Æü¤ËUK¥¦¥§ー¥ë¥º¤Î¥«ー¥Ç¥£¥Õ¤Ë¤¢¤ë¥×¥ê¥ó¥·¥Ñ¥ê¥Æ¥£¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤«¤éËÜÅö¤Ë¥Ä¥¢ー¡ØOasis Live '25¡Ù¤¬¥¹¥¿ー¥È¡£½Ö¤¯´Ö¤Ë¥é¥¤¥Ö¤Î±ÇÁü¤¬À¤³¦Ãæ¤Ç¥·¥§¥¢¤µ¤ì¡¢´ÑµÒ¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤¿Æ°²è¤ò¤Ä¤Ê¤²¤Æ´Ý¡¹1ËÜ¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ä¥ï¥â¥Î¤Þ¤Ç¸½¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ä¥¢ー¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¿ôÆü¸å¤Ë¤Ï¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¤³¤ó¤Ê¥é¥¤¥Ö¤Ê¤Î¤«¡×¤È¤ï¤«¤Ã¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë´Ñ¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¤â¤Á¤í¤ó²¿¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤Ë¸½ÃÏUK¤ÇÁá¡¹¤Ë¥é¥¤¥Ö¤òÂÎ¸³¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤âÂ³¡¹¤È¸½¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢Á¢¤Þ¤·¤¤¤ä¤é²ù¤·¤¤¤ä¤é¡£É®¼Ô¤Ï²»³Ú¥é¥¤¥¿ー¤Ê¤Î¤ÇÆü¡¹¤¤¤í¤ó¤Ê¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤Ë¼èºà¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢Èà¤é¡¦Èà½÷¤é¤ÎÂ¿¤¯¤â²æ¡¹¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê´Ñ¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡Ö¹Ô¤¯¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö¥Á¥±¥Ã¥È¼è¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡ª¡©¡×¡Ö±éÁÕ¤¹¤´¤¤¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤ÎÆü¤Ï¼«Ê¬¤Î¥é¥¤¥Ö¤À¤«¤é¹Ô¤±¤Ê¤¤¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê²ñÏÃ¤¬¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â½ë¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤ÎÉÑÅÙ¤Ç¸ò¤ï¤µ¤ì¤¿2025Ç¯¤ÎÆü¡¹¤ò·Ð¤Æ¡¢10·î25Æü¡¦26Æü¤Î2Æü´Ö¡¢¤Ä¤¤¤ËÅìµþ¥Éー¥à¤Î¥¹¥Æー¥¸¤ËOasis¤¬¸½¤ì¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¥Üー¥«¥ë¡õ±éÁÕ¤È¤â¤ËÈ´·²¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç·Þ¤¨¤¿ºÆ·ëÀ®¥Ä¥¢ー
¡¡Î¾Æü¤È¤â¤¢¤¤¤Ë¤¯¤ÎÅ·µ¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢³«±é¤Î1»þ´ÖÈ¾¤Û¤ÉÁ°¤ËÅìµþ¥Éー¥à¤ËÅþÃå¤¹¤ë¤È¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥Óー¥ë¤òÊÒ¼ê¤Ë¤·¤¿¥ªー¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤¿¤Á¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ç¯ÎðÁØ¤Ï¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤¹¤ë¤Û¤ÉÉý¹¤¯¡¢Oasis¤Î¥Ç¥Ó¥åー»þ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦²æ¡¹À¤Âå¤ÎÊý¡¹¤«¤é¡¢2009Ç¯¤Î²ò»¶¸å¤ËOasis¤òÃÎ¤Ã¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Þ¤Ç¤¬Â·¤¤¤âÂ·¤Ã¤Æ¡¢¥Ð¥ó¥É¤Î¥í¥´¤¬Æþ¤Ã¤¿T¥·¥ã¥Ä¤äadidas¤Î¥¸¥ãー¥¸¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¡È¤½¤Î»þ¡É¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØDefinitely Maybe¡Ù¡Ê1994Ç¯¡Ë¡¢2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø(What's the Story) Morning Glory?¡Ù¡Ê1995Ç¯¡Ë¤È¤¤¤¦2ºî¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¥í¥Ã¥¯³¦¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿Oasis¡£º£²ó¤ÎºÆ·ëÀ®¥Ä¥¢ー¤Î¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï¤³¤Î2ºî¤Î³Ú¶Ê¤ÇÀê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Åö»þ¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¸Å»²¥Õ¥¡¥ó¤â¡¢°ìÅÙ¤âÀ¸¤ÎOasis¤òÂÎ¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤À¤Âå¤â¡Ö¤³¤ì¤¬Ä°¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤ò¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤ÆÌÖÍå¤¹¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£1990Ç¯Âå～¸½ºß¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Û¤ÉÉý¹¤¤ÁØ¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤ÏOasis¤À¤±¤Ç¤¢¤ê¡¢2009Ç¯¤Î²ò»¶»þ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â¤à¤·¤í¸½ºß¤Î¤Û¤¦¤¬¶¯Îõ¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤À¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ËÜÅö¤Ë¥ê¥¢¥à¡¦¥®¥ã¥é¥¬ー¡ÊVo¡Ë¤È¥Î¥¨¥ë¡¦¥®¥ã¥é¥¬ー¡ÊGt/Vo¡Ë¤ò¤³¤ÎÌÜ¤Ç¸«¤ë¤Þ¤Ç°Â¿´¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥ªー¥ë¥É¥Õ¥¡¥ó¤ÎÉ®¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ÖFuckin¡Ç in the Bushes¡×¤¬¶Á¤ÅÏ¤ê¡¢ºÆ·ëÀ®»þ¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»ー¥¸¡ÖThe guns have fallen silent. The stars have aligned. The great wait is over.¡×¤¬¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢¥ê¥¢¥à¤È¥Î¥¨¥ë¤¬¤Ä¤Ê¤¤¤À¼ê¤ò¹â¡¹¤È·Ç¤²¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ1¶ÊÌÜ¤Î¡ÖHello¡×¡¢¥ê¥¢¥à¤¬Ê¿²Î¡¢¥Î¥¨¥ë¤¬¥µ¥Ó¤ò²Î¤¦Í£°ì¤Î³Ú¶Ê¡ÖAcquiesce¡×¤¬±éÁÕ¤µ¤ì¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢¡ÖËÜÅö¤À¡£¤³¤Î¥Ð¥ó¥É¡¢À¨¤Þ¤¸¤¤¤¾¡×¤È³Î¿®¤·¤¿¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤Þ¤º¤ÏOasis½é»²²Ã¤È¤Ê¤ë¥¸¥çー¥¤¡¦¥ï¥í¥ó¥«ー¡ÊDr¡Ë¡£¥Ù¥Ã¥¯¡¢Atoms For Peace¡¢R.E.M.¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ýー¥ë¡¦¥Þ¥Ã¥«ー¥È¥Ëー¡¢¥í¥¸¥ãー¡¦¥¦¥©ー¥¿ー¥º¤È¤¤¤Ã¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤È¤â»Å»ö¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¥¸¥çー¥¤¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÅöÂå¤¤Ã¤Æ¤Î¥¹¥¥ë¥Õ¥ë¤Ê¥×¥ì¥¤¥äー¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Oasis¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥ê¥º¥à¤ËÅ°¤·¡¢¼ê¿ô¤Ç·ä´Ö¤òËä¤á¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç³Ú¶Ê¤ÎÎÉ¤µ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¥×¥ì¥¤¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£È´¤¤ó½Ð¤¿µ»¹ªÇÉ¤Ë¤è¤ë¥¨¥¤¥È¥Óー¥È¤Û¤ÉÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¥·¥ó¥×¥ë¤«¤Ä¥¿¥¤¥È¤Ê¥Óー¥È¤Î¾å¤ÇÁÕ¤Ç¤é¤ì¤ë¥È¥ê¥×¥ë¥®¥¿ー¤â¤Þ¤¿¡¢¸½ºß¤ÎOasis¤Î´Î¤À¡£¥Î¥¨¥ë¡¢¥²¥à¡¦¥¢ー¥Á¥ãー¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¥Ýー¥ë¡¦¡È¥Üー¥ó¥Ø¥Ã¥É¡É¡¦¥¢ー¥µー¥º¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ»²²Ã¤·¤¿¥Þ¥¤¥¯¡¦¥àー¥¢¡Ê¥ê¥¢¥à¤Î¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¥®¥¿¥ê¥¹¥È¡Ë¤Ë¤è¤ë¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤Ï¡¢¥Ø¥Ó¥£¤Ê¥í¥Ã¥¯¥Á¥åー¥ó¡ÖBring It On Down¡×¡¢¥µ¥¤¥±¥Ç¥ê¥Ã¥¯¤ÊÉ÷¹ç¤¤¤Î¡ÖSupersonic¡×¤Ê¤É¤Ç°ÒÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¡¢¸¶¶Ê¤ÎÎÉ¤µ¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤·¤Ä¤Ä¡¢2025Ç¯¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥í¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¤â´°Á´¤Ëµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤º¤Ã¤ÈÇú²»¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤ÎÌ¯¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È´¶¤¸¼è¤ì¤ë²»¤ÎÎÉ¤µ¤âºÇ¹â¤À¡£¥Üー¥ó¥Ø¥Ã¥É¤¬ÉÂµ¤¤Î¼£ÎÅ¤Î¤¿¤á¤ËÍèÆü¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤È¤Æ¤â»ÄÇ°¤À¤¬¡Êº£²ó¤ÎºÆ·ëÀ®¤Î¥ー¥Ñー¥½¥ó¤Î°ì¿Í¤¬¥Üー¥ó¥Ø¥Ã¥É¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¥®¥ã¥é¥¬ー·»Äï¤âÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡¢Èà¤ÎÅù¿ÈÂç¥Ñ¥Í¥ë¤¬¥¹¥Æー¥¸¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Î¥¨¥ë¤Î¸å¤í¤Ë¤¤¤ë¥Üー¥ó¥Ø¥Ã¥É¤¬±Ç¤ë¤¿¤Ó¤Ë¥Û¥Ã¥³¥ê¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¡¢¤µ¤Ê¤¬¤é¡Ö¡ØMr. ¥Óー¥ó¡Ù¤Î¥³¥ó¥È¤«¡×¤ÈÌ©¤«¤Ë¿´¤Î¤Ê¤«¤Ç¥Ä¥Ã¥³¤ó¤Ç¤¤¤¿É®¼Ô¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¤âºÇ¶¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥ê¥¢¥à¤Î¥Üー¥«¥ë¤À¡£ËÁÆ¬¤Î¡ÖHello¡×¤«¤é¡ÖMorning Glory¡×¡ÖSome Might Say¡×¤È¥¢¥ó¥»¥à¤À¤é¤±¤Î¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤À¤¬¡¢¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¤ÎÂè°ìÀ¼¤«¤é¾õÂÖ¤ÎÎÉ¤µ¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤ï¤«¤ê¡¢¡Ö¤ä¤Ï¤êOasis¤Ï¥Î¥¨¥ë¤Î¶Ê¤È¥ê¥¢¥à¤Î²Î¤Ê¤Î¤À¡×¤ÈÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡£
Oasis¡¢ÅÜÅó¤ÎÌ¾¶Ê¥é¥Ã¥·¥å¤¬À¸¤ó¤ÀÌ¾¥·ー¥ó¤Î¿ô¡¹
¡¡¥Î¥¨¥ë¤Î¥Üー¥«¥ë¤Ë¤è¤ë¡ÖTalk Tonight¡×¡ÖHalf the World Away¡×¡ÖLittle by Little¡×¤ò¶´¤ó¤À¥é¥¤¥Ö¸åÈ¾¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ï¡¢3rd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØBe Here Now¡Ù¡Ê1997Ç¯¡Ë¼ýÏ¿¶Ê¡ÖD¡ÇYou Know What I Mean?¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¥Ïー¥Õ¥¿¥¤¥à¤ò¼è¤Ã¤¿¤»¤¤¤«¤µ¤é¤ËÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥í¥Ã¥¯¥Üー¥«¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¸Ø¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ä¥¢ー¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿º¢¤Î±ÇÁü¤ò´Ñ¤ë¤ÈÉ¬»à¤Î·ÁÁê¤Ç²Î¤¦¥·ー¥ó¤¢¤ê¡¢¡ÈOasis¤ÎÌ¾¶Ê¤Ë¿©¤é¤¤¤Ä¤¯¡É¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢Ìó4¥«·î¤ËÅÏ¤Ã¤ÆUK¡¢¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¡¢ËÌÊÆ¡¢´Ú¹ñ¤Ê¤É¤ò²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¤Ç¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤âµ»½Ñ¤â³Î¼Â¤Ë¾å¾º¡£Á´À¹´ü¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â¸«Îô¤ê¤·¤Ê¤¤ºÇ¹â¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£¥é¥¤¥Ö½øÈ×¤«¤é¡Ö¥¢¥ê¥¬¥È¥Ã¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤ò¥¹¥È¥ìー¥È¤ËÅÁ¤¨¡¢Åê¤²¥¥Ã¥¹¤ò¿¶¤ê»µ¤¡¢¡ÖStand by Me¡×¤Ç¤Ï¡ÖLet¡Çs sing, Tokyo!¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÀÑ¶ËÅª¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¥ê¥¢¥à¤Ï½é¤á¤Æ´Ñ¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡£
¡¡ËÜÊÔ¥é¥¹¥È¤Î¡ÖWhatever¡×¡ÖLive Forever¡×¡ÖRock 'N' Roll Star¡×¤Ç¤Ï¡¢¶Ê¤ÎÎÉ¤µ¡¢±éÁÕ¤Î¤¹¤´¤µ¡¢¥ê¥¢¥à¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò´Þ¤á¡¢Oasis»Ë¾åºÇ¹âÊö¤Î¥¹¥Æー¥¸¥ó¥°¤¬½Ð¸½¡£²ò»¶Á°¡¢É®¼Ô¤ÏOasis¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë6ÅÙ»²²Ã¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î¡ØOasis Live '25¡Ù¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¥Ä¥¢ー¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£ÆÃ¤Ë2009Ç¯¤Î¡Ø¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯¡Ù¡Ê¡ØFUJI ROCK FESTIVAL¡Ù¡Ë¤Ï¥Ð¥ó¥É¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬ÌÀ¤é¤«¤ËÄã¤¯¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¤Ë²ò»¶¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤È¤¤â¡Ö¤Ç¤¹¤è¤Í¡×°Ê³°¤Î´¶ÁÛ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤Î16Ç¯¸å¤Ë¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤Oasis¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤È¤Ï¡Ê¡Öº£²ó¡¢½é¤á¤ÆOasis¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò´Ñ¤¿¡×¤È¤¤¤¦³§¤µ¤ó¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÖÀÎ¤Î¤Û¤¦¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¯¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤Ï»Ë¾åºÇ¹â¤ÎOasis¤òÌÜ·â¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡Ë¡£
¡¡¤½¤ÎºÇÂç¤ÎÍ×°ø¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Oasis¤ÎÌ¾¶Ê¤ò¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ËÅÁ¤¨¤ë¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤¤°Õ»×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¥Õ¥¡¥Ã¥¥ó¥°¥ì¥¤¥È¤Ê³Ú¶Ê¤òºÇ¹â¤Î¾õÂÖ¤ÇÅÁ¤¨¤ì¤Ð¡¢ºÇ¹â¤Î¥®¥°¤Ë¤Ê¤ë¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤À¤í¤¦ーー¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤óÉ®¼Ô¤ÎÌÑÁÛ¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤¯¤é¤¤¡ÈOasis¤Î¶Ê¤Î¤¹¤´¤µ¡É¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ËÅÁ¤ï¤ë¥é¥¤¥Ö¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÌ¾¸À¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥®¥ã¥é¥¬ー·»Äï¤Î¸ß¤¤¤ò¾Î¤¨¹ç¤¦¥Ï¥°¤ÎÂº¤µ¤è¡ª
¡¡¤µ¤Æ¡¢Oasis¤Î¥é¥¤¥Ö¤È¤¤¤¨¤Ð´ÑµÒ¤ÎÂç¹ç¾§¤Ç¤¢¤ë¡£¤â¤Á¤í¤óËÜ¹ñUK¤ËÈæ¤Ù¤ì¤Ð²»ÎÌ¤Ï¾®¤µ¤á¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¡ÖDon¡Çt Look Back in Anger¡×¤Ç¤ÏÞÕ¿È¤Î¥·¥ó¥¬¥í¥ó¥°¤¬È¯À¸¤·¤¿¤·¡¢½½Ê¬¤Ë°ìÂÎ´¶¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£UK¸ø±é¤ò´Ñ¤¿¿Í¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡Ö´ÑµÒ¤Î¹ç¾§¤¬Âç¤¤¹¤®¤Æ±éÁÕ¤¬Ä°¤³¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤âÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¯¡¢¥ê¥¢¥à¤Î²Î¡¢¥Ð¥ó¥É¤Î±éÁÕ¤âÁ´¿È¤ÇÌ£¤ï¤¤¿Ô¤¯¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¥é¥¤¥Ö¤Î´Ä¶¤È¤·¤Æ¤ÏÀ¤³¦°ì¤Ç¤Ï¡©¡¡¤È¤µ¤¨»×¤Ã¤¿¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¥ªー¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Ï¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£
¡¡¥Î¥¨¥ë¤¬ÆüËÜ¸ì¤Ç¡Ö°ì½ï¤Ë²Î¤ª¤¦¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¤ê¡¢¥ê¥¢¥à¤¬¥Ý¥º¥Ê¥ó¡ÊUK¤Î¥µ¥Ã¥«ー¥Õ¥¡¥ó¤ÎÄêÈÖ¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤ËÇØ¤ò¼õ¤±¤ÆµÒ¤¬¸ª¤òÁÈ¤ó¤ÇÈô¤ÓÄ·¤Í¤ë¥¢¥ì¡Ë¤òÂ¥¤·¤¿¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¥·¥ó¥¬¥í¥ó¥°¤ò·»Äï¤¬ËþÂ¤½¤¦¤ËÄ°¤Æþ¤Ã¤¿¤ê¡¢±éÁÕ¥ß¥¹¤Ë¶ì¾Ð¤¤¤·¤Æ¥Î¥¨¥ë¤¬¡ÖSorry¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤ê¡¢¸«¤É¤³¤í¤À¤é¤±¤ÎÅìµþ¸ø±é¤ò½ª¤¨¤¿Oasis¤Ï¤³¤Î¸å¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢ÆîÊÆ¤Ø¤È¸þ¤«¤¤¡¢11·î23Æü¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¡¦¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í¸ø±é¤Ç¡ØOasis Live '25¡Ù¤Ï¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò·Þ¤¨¤ë¡£9·îËö¤Î¥¦¥§¥ó¥Ö¥êー¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¸ø±é¤Ç¥ê¥¢¥à¤¬¡ÖÍèÇ¯²ñ¤ª¤¦¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤âÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¼¤Ò¤È¤â¤Þ¤¿¥Ä¥¢ー¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¥Üー¥ó¥Ø¥Ã¥É¤ÎÍº»Ñ¤â´Ñ¤¿¤¤¤·¡¢²¿¤è¤êº£²ó¤ÎÅìµþ¸ø±é¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤Ë¤âº£¤ÎOasis¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¿·ºî¤â½Ð¤·¤Æ¡¢¥Ä¥¢ー¤âÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤¨¡¢Oasis¤Þ¤¿Íè¤ë¤Î¡©¡×¤È¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£À¤³¦Ãæ¤Î¥í¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥ó¤¬¤½¤ì¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¿¹ÊþÇ·¡Ë