今年の顔はどれだ!? 「日本カー・オブ・ザ・イヤー」10ベストカーがジャパンモビリティショー2025で発表！

「2025-2026 日本カー・オブ・ザ・イヤー 10ベストカー」を発表

2025年10月30日、一般社団法人日本カー・オブ・ザ・イヤー実行委員会は、「Japan Mobility Show 2025」の会場にて、「2025-2026 日本カー・オブ・ザ・イヤー 10ベストカー」を発表しました。

40年以上の歴史を誇る権威ある自動車賞の最終選考に進む10台が決定した形です。今年は注目の新型車が揃ったノミネート35台の中から、選考委員60名による投票で選出されました。いよいよ年末の最終選考会に向け、選考が本格化します。

今年のクルマは何になるのか？ まずは10台が決定！

「日本カー・オブ・ザ・イヤー（JCOTY）」は、その年を代表するクルマを決定する、自動車業界において非常に権威のある賞です。その歴史は40年以上に及び、毎年多くの注目を集めています。

選考対象となるのは、前年の10月1日から当年の9月30日までに日本国内で発表または発売された乗用車です。これらのクルマを、自動車評論家やジャーナリスト、有識者からなる60名の選考委員が評価・投票し、その年の「イヤーカー」を決定します。

今年の10ベストカー選考の土台となったのは、国内外のメーカーから選出された全35台のノミネート車です。国産車では、新型「フォレスター」や「クラウン（エステート）」、「プレリュード」といった話題のモデルから、軽自動車の「ムーヴ」や「ルークス」まで幅広くラインナップされました。

輸入車勢も多彩な顔ぶれとなりました。「BMW 2シリーズ グランクーペ」や「アウディ A5 シリーズ」といった人気モデルに加え、「ヒョンデ インスター」や「BYD シーライオン 7」などの電動モデル、さらに「アルファ ロメオ ジュニア」や「プジョー 3008」といった欧州の個性派モデルもノミネートされ、まさに2025年を象徴するような多様なモデルが以下のように揃いました。

ーーー【日本カー・オブ・ザ・イヤー 2025-2026 ノミネート車】 （順不同）

スズキ eビターラ

スバル フォレスター

ダイハツ ムーヴ

トヨタ アルファード PHEV／ヴェルファイア PHEV

トヨタ クラウン（エステート）

日産 リーフ

日産 ルークス

ホンダ N-ONE e：

ホンダ プレリュード

レクサス GX

アルファ ロメオ ジュニア

アウディ A5 シリーズ

アウディ A6 e-tron シリーズ

BMW 2シリーズ グランクーペ

BYD シーライオン 7

キャデラック リリック

シトロエン C3 ハイブリッド

シトロエン C4

DSオートモビルズ DS 4

フィアット 600e

フォード マスタング

ヒョンデ アイオニック 5 N

ヒョンデ インスター

ヒョンデ サンタフェ

ロータス エメヤ

マセラティ グレカーレ フォルゴーレ

メルセデス・ベンツ Eクラス

メルセデス・ベンツ Gクラス

メルセデス・ベンツ EQS 450+

プジョー 3008

ポルシェ 911 カレラ GTS

ポルシェ マカン

テスラ モデルY

フォルクスワーゲン ID.Buzz

ボルボ EX30

ーーー

これら35台のノミネート車に対して、まず選考委員60名による一次選考（10ベストカー選考）の投票を実施。その結果、最終選考会に進出する上位10台が「10ベストカー」として、2025年10月30日に「Japan Mobility Show 2025」の会場で発表されました。

選ばれたのは、国産車6モデル、輸入車4モデルの計10台です。ハイブリッド車やEV（電気自動車）が目立つ一方、伝統的な人気モデルの新型も選出されており、現代の自動車市場のトレンドを反映したラインナップとなりました。

これが今年の10台

ーー【日本カー・オブ・ザ・イヤー 2025-2026 10ベストカー】 （ノミネート順）ーー

スズキ eビターラ （スズキ株式会社）

スバル フォレスター （株式会社ＳＵＢＡＲＵ）

ダイハツ ムーヴ （ダイハツ工業株式会社）

トヨタ クラウン（エステート） （トヨタ自動車株式会社）

日産 リーフ （日産自動車株式会社）

ホンダ プレリュード （本田技研工業株式会社）

BMW 2シリーズ グランクーペ （ビー・エム・ダブリュー株式会社）

ヒョンデ インスター （ヒョンデ モビリティ ジャパン株式会社）

プジョー 3008 （Stellantisジャパン株式会社）

フォルクスワーゲン ID.Buzz （フォルクスワーゲン グループジャパン株式会社）

ーーー

ジャパンモビリティショー2025で「10ベストカー」が発表された

この10台を対象として、いよいよ今年度のイヤーカーを決定するための二次選考が実施されます。

まず、2025年11月19日(水)に、千葉県袖ケ浦市にある「袖ケ浦フォレストレースウェイ」にて、「10ベストカー取材会」が開催されます。

ここで選考委員は、選ばれた10台を改めて試乗し、最終的な評価を行います。

そして、2025年12月4日(木)に、神奈川県横浜市にある「ボッシュ株式会社 本社」にて、「最終選考会」が開催されます。

ここで選考委員による最終選考投票が行われ、厳正なる開票作業を経て、、「2025-2026 日本カー・オブ・ザ・イヤー 」をはじめとする各賞が決定されます。

果たして今年の頂点に輝くのはどのクルマか。最終選考会・表彰式の模様は、当日15時30分（予定）から、「日本カー・オブ・ザ・イヤー 公式YouTubeチャンネル」にてライブ配信される予定です。