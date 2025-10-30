³ÊÆ®²È¡¦·ª½©¾Í¸è¤¬¡Ö½ÅÂç¤Ê¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¡×¤ÇÌµ´ü¸Â¤Î»î¹ç½Ð¾ìÄä»ß¡¡KNOCK OUT¤¬È¯É½
¡¡KNOCK OUT¥¯¥í¥¹¥Ý¥¤¥ó¥ÈµÈ¾Í»û½êÂ°¤Î³ÊÆ®²È¡¦·ª½©¾Í¸è¤¬¡¢¥¸¥à¤Î½êÂ°·ÀÌó¾åµÚ¤Ó»î¹ç½Ð¾ì¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¥°·ÀÌó¤Ë¤Æ¡¢½ÅÂç¤Ê¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÂç²ñ¤ÎÌµ´ü¸Â»î¹ç½Ð¾ìÄä»ß½èÊ¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£30Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û7·î¤Ë¤Ï¡Ä¡ØÄ¶RIZIN.4¡Ù¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¤¤¿·ª½©¾Í¸è
¡¡¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö·ª½©¾Í¸è¤Ï11/1KNOCK OUT¾ïÍÕ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖTHE KNOCK OUT FIGHTER.6¡×Âç²ñÆâ¤ÎUNLIMITED-60.0kg¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È½à¡¹·è¾¡¤Ë½Ð¾ìÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»î¹ç¤òÃæ»ß¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤ì¤Ë¤è¤êÂÐÀïÁê¼ê¤ÎÄ®ÅÄ¸÷Áª¼ê¤ÏÉÔÀï¾¡¤È¤Ê¤ê¡¢12/30¤Ë¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚÂèÆóÂÎ°é´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖKNOCK OUT.60 K.O CLIMAX 2025¡×UNLIMITED-60.0kg¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È½à·è¾¡¿Ê½Ð¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÂç²ñ¤Î¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û7·î¤Ë¤Ï¡Ä¡ØÄ¶RIZIN.4¡Ù¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¤¤¿·ª½©¾Í¸è
¡¡¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö·ª½©¾Í¸è¤Ï11/1KNOCK OUT¾ïÍÕ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖTHE KNOCK OUT FIGHTER.6¡×Âç²ñÆâ¤ÎUNLIMITED-60.0kg¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È½à¡¹·è¾¡¤Ë½Ð¾ìÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»î¹ç¤òÃæ»ß¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤ì¤Ë¤è¤êÂÐÀïÁê¼ê¤ÎÄ®ÅÄ¸÷Áª¼ê¤ÏÉÔÀï¾¡¤È¤Ê¤ê¡¢12/30¤Ë¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚÂèÆóÂÎ°é´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖKNOCK OUT.60 K.O CLIMAX 2025¡×UNLIMITED-60.0kg¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È½à·è¾¡¿Ê½Ð¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÂç²ñ¤Î¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£