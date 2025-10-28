三浦氏からの申し出

23日、プロ野球ドラフト会議が開催され、支配下選手、育成選手含めて117人が指名された。DeNAは1度目で米スタンフォード大の佐々木麟太郎選手を入札したがソフトバンクと競合した結果、抽選で外した。かの清原和博氏を高校時代の本塁打数で抜いたスラッガーだけに注目度は極めて高かったが、一方でメジャー入りの可能性もあるため、ギャンブル性の高い指名だったとはいえ、狙った以上は交渉権を獲得したかったのは間違いない。

新監督となった相川亮二氏の“初陣”は、自身の言葉通り「悔しい」結果になったわけだ。

相川氏の監督就任は、昨年チームを日本一に導いた三浦大輔氏の退任によるもの。人気、知名度は抜群で采配も高い評価を得ていた三浦氏の退任はいささか唐突で、球界で驚きをもって迎えられたのだが、そこにどのような事情があったのか。サプライズまでの流れを改めて振り返りつつ、DeNAの今後のチーム戦略と共にお伝えする。

DeNAの南場智子オーナーは9月29日に自身のXを通じ、《監督から辞意の申し出があり、受理した》旨を明かした。チームがクライマックス・シリーズを待つ中での監督交代劇は球界の話題をさらった。

「南場オーナーがインタビューに答えたところによれば、退任は三浦氏からの申し出だったということです。目標であるリーグ優勝を果たせない以上、監督は続けらないということで頑なだったようです」

もう少しやってもらいたい

三浦氏は1992年にプロ入りして以降、大洋・横浜・DeNAとひと筋で現役時代172勝をあげた。他球団へのFA移籍が取りざたされたこともあり、仮にそうなっていれば200勝は可能だっただろうとしばしば指摘されている。

2021年にDeNA監督に就任し、初年度こそ最下位だったが、それ以降は2位、3位、3位、3位、2位とAクラスをキープした。特に昨季は3位からクライマックス・シリーズを勝ち抜いて日本シリーズでソフトバンクを圧倒し、日本一に輝いた。

「三浦氏は良くも悪くも正直で優しい性格で、オーナーはもとより協賛企業からの受けもすこぶる良い。去年は日本一になりましたし、シーズン成績も責任を問われるほど悪くないのでもう少しやってもらいたいというのが経営側の本音で、退任について予想していた人はほとんどいなかったのではないでしょうか。本心は別のところにあるのかもしれませんが、オーナーの口ぶりから察すると退任はちょっとしたサプライズだった様子です」（同）

「疲れた」

三浦氏本人は「疲れた」と退任理由を周辺に語っているという。

「プロ野球の監督業はとにかく激務ですから疲れるというのは、ほとんどの監督経験者が口にするセリフでしょう。加えてマンネリを感じるような気持ちもあったとのこと。配慮と心遣いができる三浦氏ならもっと早くオーナーに退任希望を伝えていても良かったと思うのですが、そこまで早い段階で伝えたというわけではなかった印象です。性格的に自分の判断が遅れることで大きな迷惑がかかることも自覚していたでしょう。それでもギリギリの判断となったことは、悩みの深さの裏返しだったといえます 三浦氏は幅広い人脈を生かし、タレント活動も視野に入れている。三浦氏の後任にはヘッド格で三浦政権を支えてきた相川氏が選ばれた。

「幅広く各方面に声をかけたとの報道もあったようですが、個人的に聞いている範囲では早い段階でほぼ相川氏で固まっていたとのこと。監督就任にあたり相川氏が三浦氏の背負った背番号81を継承したことからもわかるように、三浦氏自身も退任にあたってオーナー側から後継候補の推薦を促され、相川氏の名をあげたと見ています。ただ、その指揮能力を疑問視する向きもチーム内にはいるようですが……」（同）

トレバー・バウアー獲得のウラで

采配を振る前から不安視というのは縁起でもないのだが、一応、それなりの理由があるのだという。

横浜は例年、打撃力に定評があるチームだが、2025シーズンはサイ・ヤング賞投手のトレバー・バウアーが2年ぶりに復帰して先発ローテ陣に厚みが増したというのが衆目の一致するところだった。が、実際には期待ほどのプラスにはならなかった。

「先発は充実したものの、一方で中継ぎ抑えに不安を抱えながら開幕を迎え、シーズン終盤までそこがネックでした。単年9億円で獲得したとされるバウアーは大リーグ流に中4日でローテを回るという触れ込みでしたが、4勝10敗と期待を大きく裏切ってしまいました。バウアーにそこまでお金をかけなければ弱点の中継ぎ抑えを補強できたはずということは、ファンはもちろん球団内でも語られている話です。バウアー獲得については相川氏もコーチとして賛意を示したとの話もあり、相川氏の指揮を不安視する勢力がその点を指摘していましたね」（同）

選手の獲得の判断はフロントの問題なので、相川新監督にその責任を負わせるのは酷と言えそうだが――。

「実のところ、球団は、”危機管理”的観点から相川氏に全幅の信頼を置いているわけではなく、すぐに“コケて”しまうことも想定しています。実は現コーチ陣の1人を“その次”の候補として準備させています」（同）

佐々木選手を逃したことも、災い転じて福となす可能性は十分ある。何せ日本球界を選ぶかどうかすらわからないのだ。

期待値が高くないこともプラスに転じることもできる。チーム内外の不安の声を一蹴するような采配を見せることができるか、来シーズンの注目点の一つと言えるだろう。

