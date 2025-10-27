フランスと日本のファッションの「決定的な違い」…日本のほうが「個性が豊か」だといえるワケ

海外で「日本人」が分かるワケ

海外でアジア系の旅行者を見かけるとき、その人が日本人であった場合は、外見だけで割とすぐに分かるものだ。言葉で上手く説明するのが難しいのだが、顔の造形やスタイル、姿勢や所作など、総合的な「日本人っぽさ」というものがある。それ以上に、ある人が日本人かどうかを外見だけで判断する大きな基準となるのが、ファッションかもしれない。

誤解を恐れずに言えば、海外で見かける日本人旅行者は地味なファッションの人が多い。肌の露出を極力控えたり、帽子を深く被ったり、地味な色の服装を好んだりする傾向があるように思う。それは「海外では目立つ格好をするのは危険」という自己防衛意識もあるだろうし、「明らかなブランド物を身に着けて見せびらかすのははしたない」という意識が強いという理由もあるのだろう。

こうして見ると、日本人の間では、ファッションに関する目に見えない規定のようなものが状況ごとに存在しているように思える。「海外旅行をする際はこのスタイル」といったように、「この状況では、この年齢では、この社会的立場ではこういう服装をするべき」という共通認識のようなものが確かに存在していて、みんなそこから逸脱しないような服装をしているのだ。

ヨーロッパは日本よりも自由にファッションが楽しめるのか

では、日本から遠く離れた欧州の人々にとってのファッションとはどういった認識なのだろうか。「欧州は個人主義が浸透していて他人の目を気にしない」「自分の好きな服が着られて自己表現しやすい風土」といったような、「欧州＝日本よりも自由にファッションが楽しめる」というイメージを漠然と持つ人も多いのではないか。

しかし現実は必ずしもそうではない。欧州には欧州の「目に見えない同調圧力」が存在しており、時にその同調圧力は日本よりも根強く人々の間に浸透していると感じる場面もある。

以前『欧州のパートナー文化と同調圧力』というテーマで記事を寄稿したが【「独身」だったらヨーロッパより日本のほうが生きやすい…そう断言できる「驚きの理由」】、その中で考察した欧州の社会的な同調圧力というものは、ファッションに関しても確かに存在しているように思うのだ。

今回の記事では、「ファッションの自由さ」というテーマのもと、日本と欧州における同調圧力の質の違いについて考えていきたい。よく「窮屈だ」とか「自由がない」と言われる日本社会であるが、意外にも寛容な部分もあることに気がつくだろう。

「こうあるべき」という同調圧力

ファッションに関して言えば、日本ではその人の属性によって「こうあるべき」という同調圧力が非常に強い。高校生であれば高校生らしい髪型と服装、中年女性であれば中年女性らしいメイクとアクセサリー......といったように、誰が決めたわけでもないのに、その人の属性によってファッションのひな型のようなものが確実に存在し、人々がそのひな形の中に収まるようなファッションを楽しんでいるように思う。

中学校や高校では「校則」という決まりのもとで、そのルールに則った服装を半ば強制される。就活をする人なら、就活ヘアや就活メイクなど画一的な就活ファッションをすることがもはや義務のようなものとなっている。三十代になってギャルメイクをしていたら「良い歳して......」なんて陰口を囁かれる。

日本のファッション誌を見ると、どうも年齢や社会的地位をはじめとする属性によって、その人がするべきファッションをカテゴライズしたがる傾向があるように感じる。「丸の内OLファッション」や「ちょい悪オヤジ」、「山ガールスタイル」なんてキャッチーな表現とともに、「この年齢でこの属性の人はこのファッションをするもの」といった刷り込みが、メディアによって知らず知らずのうちにされているような気もする。

読み手側もそうしたファッション誌をはじめとするメディアの情報に特に疑問を抱くこともなく、自分の属性に合ったカテゴリーのファッションを選択し、そのカテゴリーから逸脱しないようなスタイルを楽しむ。

ファッションを通したカテゴライズ

つまり、日本人はファッションを通して自分をカテゴライズすることを好むのだ。中学校や高校の校則に則った「学生らしい服装」をみんなが守るように、就活生なら社会人にふさわしい「就活生らしい服装」になるように、「この属性ならこの服装がふさわしい」という見えないルールに対して何ら疑問を抱くことなく、多くの人が従い、その枠の中からはみ出さないようにする。

しかしながら、本来ファッションというものは完全に個人の自由であり、その人の能力を計る指標には成り得ないはずだ。それにもかかわらず、ファッション一つでその人の属性や評価が決定づけられてしまうというのは、なんともおかしな話に思える。学生がどんな服装をしていようが、勉強をちゃんとして良い成績を取れているのならそれで良いはずだし、就活生や社会人ならスーツなど着なくとも業績に貢献し結果を残せる人材であるなら誰も文句はないはずだ。

しかし、日本社会ではそうはいかない。まずは社会的な「こうあるべき」という見えないルールに外見を合致させた上でなければ、自身の能力を発揮するための土俵にすら立てないのだ。こうした面だけを取り上げると、日本社会が窮屈だという人の気持ちも理解できる。

フランスで感じた意外性

それでは、欧州におけるファッションの自由さとはどのようなものだろうか。多くの日本人は「欧州の方が自由なファッションができそうだ」となんとなく考えているかもしれないが、実際のところそうとも言えないように筆者は思う。

筆者はフランスやポルトガルなど欧州圏の国に長く滞在していたが、日本の友人から「ヨーロッパは他人のことを気にしない文化で自由で良いよね」などと言われることが何度もあった。しかしながら、「欧州＝個人主義＝自由」というイメージは、実際に筆者が見てきた光景とはかなり乖離があるようにも思える。

例えば、「モードの国」というイメージが強いフランス。フランス人はお洒落だというイメージが日本では強くあると思うが、年齢や性別に関係なく服装にこだわったり、ちょっとした小物使いにセンスを感じさせたりと、外見に気を遣う文化は確かにある。

その一方で、フランス人が完全に自由に自分のしたいファッションをしているのかと問われれば、やや微妙な面もある。冬場のパリの地下鉄駅を行き交う人々を観察してみると一目瞭然なのだが、まるで示し合わせたかのようにみんな黒いロングコートを身に着けているのには驚いた。マフラーやスカーフなど差し色が異なるくらいで、まるでモノクロの世界を眺めているかのように黒一色の地下鉄駅のプラットホーム。コートの色一つとっても黒やベージュ、クリーム色などバリエーションが豊富で個性豊かな日本の冬ファッションとの違いに大きな衝撃を受けた。

筆者は当時、日本で購入した白のダウンジャケットを着用していたのだが、黒一色の地下鉄駅で大袈裟でなく自分だけが白い服を着ていた。変な目で見られているようには感じなかったが、自分一人だけ場から浮いているようでどうにも居心地が悪い気がしたことを覚えている。

また、温暖な気候で自由な雰囲気が漂うポルトガルにおいても、ファッションに関する見えない同調圧力のようなものは存在する。一度、夏場に数人の日本人旅行者を連れてリスボンを案内したことがあるのだが、真夏のリスボンの太陽光に備えた日本人女性たちは全員長袖・長ズボンやロングスカートを着用し、日傘を用意していた。しかし、町に出てみると周囲のポルトガル人は総じて肌の露出が多い服装で、日傘を使っている人など存在しない。ポルトガルでは「暑いときに肌を出さない服装をするのは変」という意識があり、長袖長ズボンで完全防備した日本人旅行者に対して小馬鹿にしたような、怪訝な視線を送ってくる人も少なからずいた。

ヨーロッパは「なんとなく」同じ系統に落ち着く

このように、欧州でも「この時期には、この状況では、この服装をするのが普通」という同調圧力のようなものが確実に存在し、そこから逸脱すると白い目で見られることはある。興味深いのが、欧州のファッションにおける同調圧力というものは、日本のようにメディアによって作られたものや社会的規範によってカテゴライズされたものではなく、「みんながなんとなく同じ系統のファッションをするようになる」という自発的なものである点だ。

欧州では一般的に、日本のファッション誌で見かけるような「社会人ファッション」や「30代オトナ女子ファッション」といった年齢や社会的地位でのカテゴライズはされないし、受け入れられない。そもそも「社会人＝スーツ」という概念も日本に比べて薄い風土なので、大人でも割と自由に自分の好きなファッションができる土壌であるはずなのだ。

しかし、欧州の多くの人は「なんとなく」同じ系統のファッションに落ち着く。この点は、社会のルールやカテゴリーによってその人に適したファッションが半ば強制的に決定づけられる日本と大きく異なる点だ。

