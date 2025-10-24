ダウンタウンらが出演する課金制独自プラットフォーム「DOWNTOWN＋」（ダウンタウンプラス）公式YouTubeチャンネルが24日、更新。公開された「大喜利グランプリ」の予告編でダウンタウン松本人志（62）が「プライベートな問題がまだ解けてない」と語る場面があった。

「大喜利グランプリ」は公式Xによると「松本人志が仕掛ける『大喜利GRAND PRIX』がついに幕を開ける！ ルールはシンプル。『芸人自らがお題を作成し、そのお題をライバルたちが回答』審査員の松本人志が“認めた者”だけに与えられる究極の称号を掴むのは誰だ！？」と説明している。

31秒の告知動画には千原ジュニア、ロングコートダディ堂前透、ななまがり森下直人、真空ジェシカ川北茂澄の4人が登場。MCとして出演の松本は「そっちに（プレーヤーとして）参加したかったんですけど、プライベートな問題がまだ解けてない」と語り、スタジオの笑いを誘っていた。

告知動画のコメント欄には「これだけ長い休職期間を経ても全く、マジで1ミリも松ちゃんぽさが変わってないのがもうなんか泣きそうだわ…」「松ちゃん元気そうでなにより」「思ってた以上に変わらなさすぎて 安心だしその話題自分からイジっていいんだw」などと書き込まれていた。

DOWNTOWN＋は11月1日開始予定で、視聴方法はスマートフォン（アプリ）、テレビ（アプリ）、パソコンの3つ。料金は月額1100円と年額1万1000円（いずれも税込み、定額制）。11月1日午後9時からは松本の生配信開催を発表している。