エルティーアール（東京都港区）が運営するベーカリーをコンセプトにした常設店「ちいかわベーカリー」が、メインキャラ「うさぎ」をモチーフにした「シュトーレン」をメインとしたクリスマス限定のギフトセットを数量限定で発売します。10月24日正午からECサイトで受付を開始。受け取りは12月初旬より順次とのことです。また、11月28日に店頭発売も実施。

【写真】ヤバイ！ ミニカードのデザインもかわいい！ 紅茶のパッケージも“こだわり”が！

うさぎのシュトーレンは劇中に登場したシーンを再現。ギフトボックスAとBがあり、Aでは、シュトーレンのほか、天然木を使用したウッドカッティングボード、クリスマス限定パッケージに入ったアッサムティーとセイロンティーの2種類の紅茶がセットになっています。価格は4400円（以下、税込み）。一方のBはシュトーレンと同じく紅茶2種類がセットに。2960円です。

店頭販売のみで「シュトーレン」を1620円で購入することもできます。それぞれの商品にうさぎのシュトーレンが描かれた「ミニカード」が付属するということです。

