µÜºê¤¢¤ª¤¤¡¢¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡Ù½Ð±é¤Ç¡ÖÆó³¬Æ²¤Õ¤ß¤È»÷¤Æ¤ë¡×Àâ¤¬ºÆÇ³¡Ä13Ç¯¤Ö¤êÏ¢¥É¥éÉüµ¢¤Çµ¯¤¤¿¡È´ñÀ×¡É¤Ë»ëÄ°¼Ô¶½Ê³
¡¡10·î21Æü¡¢ÂçÀôÍÎ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤ÎÂè1ÏÃ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¥³¥ß¥«¥ë¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¹¥É¾¤À¤¬¡¢Æ±ºî¤Ë½Ð±é¤¹¤ëµÜºê¤¢¤ª¤¤¤Ï¿Íµ¤½÷Í¥¤È¤Î¡È¤½¤Ã¤¯¤êÀâ¡É¤¬ºÆÇ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤ò¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Î¼ç¿Í¸ø¤¬¡¢¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀ¤³¦¤òµß¤¦»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎSF¥é¥Ö¥í¥Þ¥ó¥¹¡£
¡ÖÆÍÁ³¡¢Ä¶Ç½ÎÏ¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¼ç¿Í¸ø¤òÂçÀô¤µ¤ó¤¬±é¤¸¡¢µÜºê¤µ¤ó¤ÏÈà¤ÈÉ×ÉØÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ëÆæ¤Î½÷ÀÌò¤Ç½Ð±é¤·¤Þ¤¹¡£µÜºê¤µ¤ó¤¬Ì±Êü¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð¤ë¤Î¤Ï¡¢2012Ç¯¤Î¡Ø¥´¡¼¥¤¥ó¥° ¥Þ¥¤ ¥Û¡¼¥à¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë°ÊÍè13Ç¯¤Ö¤ê¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÊüÁ÷Á°¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡½é²ó¤Ç¡¢µÜºê¤Ï¤Ê¤¼¤«ÂçÀô¤òËÜÅö¤ÎÉ×¤È¿®¤¸¹þ¤ß¡¢²¾½é¡Ê¤«¤ê¤½¤á¡Ë¤ÎÉ×ÉØ¤È¤·¤ÆÊë¤é¤¹ÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£Áá¤¯¤â»ëÄ°¼Ô¤ÎÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ö¤Ê¤«¡¢X¤Ç¤Ï
¡ÔÆó³¬Æ²¤Õ¤ß¤µ¤ó¤¬µÜºê¤¢¤ª¤¤¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï»ä¤À¤±¡©¡Õ
¡ÔµÜºê¤¢¤ª¤¤ ºòÆü¤Þ¤ÇÆó³¬Æ²¤Õ¤ß¡£¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡Õ
¡ÔÆó³¬Æ²¤Õ¤ß¤ÈµÜºê¤¢¤ª¤¤¤Î¶èÊÌ¤¬¥Ñ¥Ã¤È¸«¤è¤¯¤ï¤«¤é¤ó¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡¢¶Ã¤¯À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬µÜºê¤ÈÆó³¬Æ²¤Õ¤ß¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢2¿Í¤Î¡È¤½¤Ã¤¯¤ê¡É¤Ö¤ê¤Ï¤«¤Í¤Æ¤«¤éÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖµÜºê¤µ¤ó¤ÈÆó³¬Æ²¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¯¥ê¤Ã¤È¤·¤¿ÌÜ¤ä¾Ð¤Ã¤¿ºÝ¤Î¸ý³Ñ¤Î¾å¤¬¤êÊý¡¢Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÊ·°Ïµ¤¤Ê¤É¤«¤é¡¢SNS¤Ç¡Ø»÷¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¤¯Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¯¤·¤¯¤â10·î´ü¤Ï¡¢Æó³¬Æ²¤µ¤ó¤â¥É¥é¥Þ¡Ø¤â¤·¤â¤³¤ÎÀ¤¤¬ÉñÂæ¤Ê¤é¡¢³Ú²°¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ç2¿Í¤ò¸«¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢²þ¤á¤Æ´éÎ©¤Á¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡µÜºê¤Ï2006Ç¯¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø½ã¾ð¤¤é¤ê¡Ù¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¡¢2008Ç¯¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØÆÆÉ±¡Ù¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¶áÇ¯¡¢¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î¡ÈÏ¢¥É¥éÉüµ¢¡É¤Ç´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Ø¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤¬µÜºê¤¢¤ª¤¤¤Ç¡¢½Ð¤Æ¤ë¤Î¤¬Æó³¬Æ²¤Õ¤ß¡Ù¤È¡¢»÷¤Æ¤¤¤ë2¿Í¤Î¡È¸«Ê¬¤±Êý¡É¤¬¥Í¥¿¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Û¤É¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿µÜºê¤µ¤ó¤¬¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢Æ±¤¸»þ´ü¤ËÆó³¬Æ²¤µ¤ó¤âÊÌ¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤ò¡È´ñÀ×¡É¤È¸«¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡µÜºê¤ÈÆó³¬Æ²¤¬Æ±¤¸ºîÉÊ¤Ë¤½¤í¤¦¥ß¥é¥¯¥ë¤âµ¯¤³¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡£