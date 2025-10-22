外為サマリー：株安を受け１５１円６０銭台に伸び悩む 外為サマリー：株安を受け１５１円６０銭台に伸び悩む

２２日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５１円６３銭前後と前日の午後５時時点に比べ５０銭弱のドル高・円安となっている。



２１日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５１円９３銭前後と前日に比べ１円２０銭弱のドル高・円安で取引を終えた。自民党の高市早苗総裁が首相に指名されたことを受け、積極財政と金融緩和を志向するとの思惑から一時１５２円１７銭まで上伸した。



ただ、市場の関心が新政権の金融・経済政策の実現性に移るなか、この日の東京市場は円売り基調が一服。足もとでの円安進行に対する高市首相と片山さつき新財務相の発言が警戒されている面もあるようだ。日経平均株価が前日に５万円に迫った反動などから反落して始まるとリスク回避目的のドル売り・円買いが流入し、午前９時１０分すぎには１５１円６０銭台に伸び悩んだ。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６０５ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００２０ドル程度のユーロ安・ドル高。対円では１ユーロ＝１７５円９６銭前後と同２５銭程度のユーロ高・円安で推移している。



出所：MINKABU PRESS