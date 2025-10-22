10月21日、高市早苗氏（64）が内閣総理大臣に就任した。日本で初めての「女性総理」である。かねて新総理が誕生する際には、「ファーストレディー」の存在についても話題となってきたが、今度はこれも史上初めて「ファーストハズバンド」が誕生したわけである。高市氏の夫は元衆議院議員の山本拓氏（73）。夫婦はこの21年間に結婚、離婚、そして再婚の経緯を辿ってきた。「週刊新潮」では、その都度、高市氏本人にインタビューし、思いのたけを聞いている。それらを再録し、憲政史上初めての女性総理夫婦の来し方を明らかにしてみよう。

福島瑞穂党首との対談

高市氏は1961年、奈良県生まれ。神戸大学経済学部を卒業し、松下政経塾に入塾した。米国留学を経て卒塾後はテレビ番組のキャスターとして活躍。今では「鉄の女」などと呼ばれているが、当時は、テレビや雑誌で男性関係についての奔放な発言も行っていた。1991年には「コスモポリタン」誌の「自分の性に正直に生きるにはどのようにしたらいいのか」なる対談に登場。

〈複数と寝るのはいいけど、あくまで好きだから寝る、のノリであってほしい〉

〈男の子をたくさん知るのはいいことだよね。結婚まで絶対数をこなすのはべつに悪くないと思う〉

〈一人とつき合っていてもほかにおいしそうな男がいたらつまみ食いしてみたいとかね〉

などと、自ら「肉食系」であることを披露。ちなみに、この対談相手は、当時は社会派弁護士として名をはせていた現・社民党の福島瑞穂党首。高市氏本人にとっては、消したい過去であろう。

森総理との怪文書

高市氏は1992年の参院選に無所属で初出馬するが、落選。翌年の衆院選で初当選を果たし、後、自由党から新進党入りしたものの、1996年には自民党に移る。当時は30代で永田町でもひと際目立つ存在。また、前述のような奔放発言を繰り返してきたものだから、男性関係にまつわる怪文書がまかれること度々だった。

2000年には「森総理と不倫している」「議員になるために自分の肉体を提供し、森氏の人脈をおおいに利用した」などと書かれた怪文書が国会議員の事務所に配達され、刑事告訴までしている。

その際、彼女は「週刊新潮」2000年6月15日号の取材に答えてこう述べている。

〈あの怪文書のお陰で自民党の催しでも“アンタと一緒にいると俺まで愛人と間違われるから向こうに行ってくれ”などと写真にうつるのを拒否したり、握手さえ断る同僚議員もいました。怪文書のことが奈良まで伝わってしまい、実家の父も心配のあまり寝込んでしまったほどです〉

もちろん文書の内容はデタラメと断じ、来る選挙の公認を巡る争いの影響と主張。そして、

〈こんなデマを流されるのも私が独身だからと悩みました。でも、政治家をやっていると結婚相手を探すヒマもない。いっそのこと戸籍だけでも貸して下さる男性がいないかと真剣に考えた時期があるくらいです。でも、それも結婚制度を冒涜することになるので出来ないし……〉

とため息を吐いたのである。

落選の翌年の結婚

その高市氏が山本氏と結ばれたのは4年後、2004年のことだった。前年に行われた総選挙で高市氏は落選。比例復活も出来ず、浪人の憂き目を見、近大経済学部教授として政治学などを講じながら、復活を目指していた時だ。

「週刊新潮」2004年10月7日号の取材に彼女が結婚の経緯をこう明かしている。

「これまでも結婚したいと言ってきたんですが、政治以外のことを考える心のゆとりがなかったんです。でも落選の翌朝、母に“これは自分の幸せを考える絶好のチャンスよ”とハッパをかけられましたし、春先から“今年は結婚を考えていますので、良い方がいたらご紹介ください”とお願いしていたんです。5月にある会合でも“バツイチでもバツニの方でも結構ですからよろしく”とやっていたんです」

それを聞いた山本氏が彼女に電話。「バツイチですが、結婚相手に立候補しますよ」とプロポーズしたという。山本氏は福井を地盤とする自民党代議士。その前は自由党、新進党に所属していたこともあり、彼女とも旧知の仲だったのだ。

この電話に「突然でびっくりしました」と言う彼女。しかし、「（山本氏は）議員として先輩ですが、ぶっきらぼうで苦手でした。でも落選後、声をかけていただき、うちの秘書だった弟とFAXを引き取って下さって本当にありがたかったです。その上私まで引き取って下さるのか、と思うと、なんだか可笑しくって」

結婚を決意したというわけである。

権力の階段を上る

こうして本名「山本早苗」となった高市氏は2005年の選挙で赤絨毯に復帰。思想信条の近い安倍晋三氏が総理の座に就くと、2006年には沖北相として初入閣。2012年に発足した第二期の安倍政権では、政調会長、総務大臣を歴任し、権力の階段を上っていく。が、それと比例するように、夫婦間には危機が訪れていた。出世街道を邁進する妻とは逆に、夫の山本氏は、この間、農水副大臣を経験したのみと、くっきりとキャリアに差が出てしまったのである。山本氏は周囲に「嫁が大臣だから自分はなれない」「嫁さんが主で俺が従だからつらいよね」とこぼすこともあったという。

そして2017年、突然、高市氏は夫から別れを切り出された。高市氏本人が「週刊新潮」2017年8月3日号の取材にその場面を明かしている。

「2人で暮らしている議員宿舎で夕食が終わり、主人がテレビを見ている横で、私が洗濯機を回したり、アイロンをかけていたところ、突然、切り出されたんです。“ずっと我慢してきた”って。都議選に負けた後、党内で色々と意見が飛び交っていた頃合いでしたね。そんな時でも私が3年近く閣内にいるため、言いたいことも言えなかったようなんです。“勉強会を立ち上げるのも我慢したし、政策を考えても言えなかった”って」

突然の言葉に色を失った彼女。その後の流れはこんな具合だったという。

「話の流れの中で“夫婦じゃなくなったら、あなたはもっと楽になれるんだよね”って、私の方から先に言っちゃったのかな……それで、主人はドライですから、そのまま離婚届に判を押すことになったんです」

2012年の総裁選では、高市氏は安倍氏を、山本氏が石破茂氏を応援した。相手陣営に情報が漏れないよう、夫婦で会話もできなかったし、夫に見られないよう、携帯を風呂場まで持っていったこともあったという。

高市氏はこう述べている。

「主人の我慢の風船が破裂したのでしょう……。とにかく私が至らなくて、鈍感だったということです」

「離婚の原因は、主人に嫌な思いをさせてきた私にある。なんだか未練がましいですが、今はとても残念な思いでいっぱいです」

脳梗塞で介護

こうして13年にわたる結婚生活に終止符を打った2人。しかし、憎しみ合って別れたわけではないから、その後も交流は続いた。高市氏が山本氏の選挙応援に駆け付けたこともある。そして4年後の2021年、2人はまさかの復縁を果たす。きっかけは、この年の総選挙で山本氏が落選したことだった。

当時、この経緯について高市氏は取材拒否だったが、代わって山本氏と前妻との間の子息である、山本建・福井県議がこう答えている。

「もともと仲は良いですからね。離婚した時も性格の不一致ではなく政策の不一致やったと聞いています。父が議員でなくなったことで、その障壁がなくなったんかなあと思っています」

ちなみに再婚時は、2人の姓をどうするのかについて公平性を期すため、じゃんけんで決めたという。高市氏が勝ち、今度は夫が姓を変えた。

高市氏は2021年、2024年と総裁選に出馬し、惜しくも敗れた。さらに今年に入ると、山本氏が脳梗塞で倒れるというアクシデントにも見舞われる。現在は、高市氏が議員宿舎で入浴などの介護を行っているという。介護を行う総理も「史上初めて」であろう。

結婚、離婚、再婚、そして介護と、波乱万丈の夫婦遍歴。改めて異色の政権と言えるが、さて、その行く末は――。

