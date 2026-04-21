自民党大会に陸上自衛隊員が登壇し、国歌を歌った件。法律論にもなっているが（当然ながら）、その前に、なぜ誰も“これは論議になるぞ。まずいのでは”と思わなかったのか？という素朴な疑問がある。【画像】長男とボルダリングで遊ぶ小泉進次郎、散歩中のラフなTシャツとチノパン姿の滝川クリステル、マタニティショット…ファミリーショットを全て見る「知らなかった」には、他責モードも含まれている高市早苗首相は「会場