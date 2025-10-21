滝沢眞規子、プレゼントにもおすすめ♪海外仕事にも持参した万能ポーチ「可愛くて」

『VERY NAVY』のカバーモデルを務め、ファッションセンスや丁寧な暮らしが幅広い世代から絶大な支持を受けている“タキマキ”こと、滝沢眞規子さん。そのライフスタイルに憧れている方も多いのではないでしょうか？そんな滝沢さんが、PRではあったものの、海外でのお仕事にも持参したトラベルポーチを紹介してくれました！

滝沢さんが自身のInstagramで「ミラノにも持っていった @hotellikeinterior トラベルポーチ」と紹介してくれたのがこちら。

◼︎トラベルポーチ4点セット

HOTEL LIKE INTERIOR（ホテルライクインテリア）/ ダイヤモンドキルトポーチ | 4点セット 税込18,920円（公式サイトへ）

ミニ、スモール、ミディアム、ラージと全4サイズのポーチがセットになった商品。

コスメや小物を入れるポーチとして小さなバッグに入るミニサイズから、スーツケース内の衣類の整理整頓にも便利なトラベルサイズまで、用途あわせた使い分けができるのが嬉しいですね。

全サイズがダブルジッパー仕様で持ち手もついており、機内持ち込み用として活用するのもよさそうです。

また、上品なカラーのキルトポーチには、名前やイニシャルなど、お好きな文字の刺繍を入れることが可能！自分だけのオリジナルアイテムにすることができます。

◼︎プレゼントにもピッタリ

滝沢さんは「刺繍ができるのが可愛くてベージュとネイビーの2色を持ってます」と、コメントしつつ、“Makiko”、“M.T.”といったおしゃれな刺繍入りのポーチを掲載。

また、「ホテルライクインテリアはベッドリネンも豊富で好きなイニシャルなどもオーダーですぐに入れてくれるのでスペシャルなプレゼントなどにもいいなって思っています」と、ギフトにもぴったりだと教えてくれました♪

■SNS＆YouTubeもチェック

滝沢さんはInstagramはもちろん、自身のYouTubeチャンネルでも愛用品やレシピなどを公開！こちらもぜひチェックしてみてくださいね。