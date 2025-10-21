なぜ「定価5000円→2500円」に弱いのか？“つい買ってしまう”を操る行動経済学が面白いほどわかる

お客様の「つい買ってしまう」心理を解き明かす

お客さんにファンになってもらい、継続的に来店していただくため、知っておくべき知識の1つに「行動経済学」があります。

行動経済学とは、心理学的なアプローチで人の購買行動を研究するという経済学の比較的新しい領域です。

これまでの経済学では、人は「最大の利益を追求する」といった合理的な行動をする前提で研究が進められてきました。しかし、人は必ずしも合理的に買い物をしません。

行動経済学では、直感や感情によって判断をする理由を研究しており、さまざまな理論が生まれています。

そこで、ショップ運営者が知っておくべき行動経済学の理論をご紹介しましょう。

アンカリング効果

最初に与えられた情報がその後の判断や行動に影響を及ぼすことを「アンカリング効果」といいます。

人は先に与えられた情報に影響を受けて、その後の意思決定が左右されるのです。

船がアンカー（錨いかり）をおろしたら、そこからほとんど動けなくなることになぞらえています。人は判断を下すときに、無意識になんらかの基準を求めます。

そのため私のショップでは、大幅に値引きができる大特価品が入荷したときなどには、「定価5000円が50％オフの2500円」などとしっかりともとの価値を説明し、その価値あるものがお得になっていることを印象づけるようにしています。

サンクコスト効果

これまで費やしてきたお金や労力が惜しくて、さらに続けてしまう心理を「サンクコスト効果」といいますが、サンクコストとは日本語では「埋没費用」です。

もうとり戻せないのに、かけた費用や労力を惜しむ気持ちが、意思決定に影響する傾向のことです。

ネット通販では「2000円で送料無料」「商品を5つ買ったらもう1つプレゼント」といった文言がよく見られます。

これは、「せっかく1900円分買うのだから、あといくら（いくつ）買って送料無料にしよう」というお客さんの心理を狙ったものといえるでしょう。

