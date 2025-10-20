10月5日、TBSの日曜昼のバラエティ番組「アッコにおまかせ！」の40周年を記念した2時間スペシャルが放送された。番組終了が囁かれて久しいが、果たして45周年はあるのだろうか。

【写真を見る】全盛期の迫力はどこへ… さすがに衰えたように見える「和田アキ子」現在の姿

司会の和田アキ子（75）は40周年SPが放送された翌日、自身のInstagramにこう綴った。

《改めて、こうして40周年を迎えられたのは、スタッフ、準レギュラーとして出演してくれる皆、そして何よりも、いつもご覧いただいている視聴者の皆さんのおかげで、感謝の気持ちでいっぱいです さんまも忙しい中、出てくれて本当にありがとう／そして、2作品も壁画アートを制作していただいた、OVER ALLsさんにも本当に感謝です／これからは、もう一度気を引き締めて、1回1回の放送を大切に、心を込めて皆様にお届けしたいと思います／引き続き宜しくお願いします》

民放プロデューサーは言う。

「5日の放送はスペシャルゲストとして明石家さんまさんを招き、主要な準レギュラーが集合しました。スケジュールが合わなかった出川哲朗さんとは中継を結んだほどで、40周年にふさわしいお祭り騒ぎとなりました。ところが、視聴率は世帯4・5％、個人2・4％（ビデオリサーチ調べ、関東地区：以下同）とイマイチ。この日、同時間帯の視聴率を争うテレビ朝日の『ビートたけしのTVタックル』が放送されなかったことを考えると、満足とは言い難い数字だと思います。出演者が勢揃いした上に、さんまさんがスペシャルゲストでもこの結果ということは、この先これ以上の数字は望めないということですから」

かつては二桁の視聴率を取っていた人気番組も、放送開始から40年ともなれば人気に陰りが生まれるのは当然だろう。

発言に切れがなくなった

「とはいえ、番組が低迷しているというのとも違います。過去の視聴率と比べたら確かに低くなっていますが、裏番組と比べても決して悪いわけではなく、健闘していると言っていい。それでも低迷を感じさせるのは、和田さんのパワーダウン感でしょう。和田さんも75歳ですからね。最近はオープニングで見せるVサインも弱々しくなりました。コンプラの影響も大きいのですが、発言に切れがなく、斬り口やキャラクターの面白さが通じなくなっているように思います」

かつては“芸能界のご意見番”として、歯に衣着せぬ発言が人気だった。NHKの「紅白歌合戦」に30年連続で出場していた頃は、その人選にまで文句をつけていた。

ところが、近年は和田の失言がネットで炎上することも少なくない。昨年はパリ五輪女子やり投げの金メダリスト・北口榛花が、競技場でうつ伏せになってカステラを食べているところを「なんかトドみたい……」と発言して大炎上。翌週の放送で謝罪することになった。

「その当時は“2025年春に番組終了”とのネット記事も出ましたが、TBSの定例会見で幹部が『全く事実ではございませんと、強く言っておきます』と全否定しました」

そろそろ潮時ではないのだろうか。

45周年は傘寿

「“放送もできる不動産屋”と揶揄されたりもするTBSにとって、ネットの炎上程度ならいいとまでは言わないまでも、そこそこの数字は取れているので打ち切りとまではいかないのかもしれません。その昔、日曜午後の数字が取れなかったTBSにとって『アッコにおまかせ！』は救いであり、和田さんは功労者です。番組の企画協力に和田さんが所属するホリプロも入っていることですしね」

大手芸能事務所を相手に事を荒立てるようなことはしないということか。40周年SPでは和田自身による「番組は続く」との発言もあった。このまま45周年、50周年と続いていくのだろうか。

「仮に45周年があったとすると、和田さんは80歳、傘寿です。さすがにそれはないでしょう。むしろ今回の40周年SPが目標だった、ゴールだった可能性もある。スペシャル感が十分にあるお祭り騒ぎに和田さんも大満足で、気持ちの整理もつけやすくなったのではないでしょうか」

ならば、番組終了はいつになるのだろう。

「1年以内にあってもおかしくないと思います。来春か来秋の2択になりますが、来春に改編されるのではないでしょうか。40周年SPを無事に終えて、TBSとしてもようやく和田さんを説得できる材料ができたタイミングかと思います。40周年SPと番組終了をセットで、和田さんと交渉してきた可能性だってありますから」

デイリー新潮編集部