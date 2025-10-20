大粒牡蠣を使ったカキフライも！清修庵 期間限定「旬の味覚 牡蠣の籠盛り膳」

近畿地区を中心にそば・うどん店を運営している株式会社清修庵が、毎年秋に大人気のメニュー『牡蠣の籠盛り膳』を2025年10月16日より期間限定で販売中です。

旬の味覚である広島県産の大粒牡蠣を使ったカキフライをはじめ、季節の食材を目でも舌でも楽しめる豪華なセットです！

清修庵 期間限定「旬の味覚 牡蠣の籠盛り膳」

メニュー名：旬の味覚 牡蠣の籠盛り膳

価格：1,680円(税込1,848円)

販売開始日：2025年10月16日(木)〜

販売店舗：イオンモール大和郡山店、イオンモール高の原店、イオンモール久御山店、イオンモール北大路店、イオンモール大日店、イオンモール四條畷店、イオンモール伊丹昆陽店、イオンモール草津店、イオンモール和歌山店、アリオ八尾店、フォレオ大津一里山店、イオンタウン四日市泊店 (計12店舗)

清修庵の秋冬限定メニューとして、毎年心待ちにしているファンも多い「牡蠣の籠盛り膳」が今年も登場します。

四季を大切にする清修庵のこだわりが詰まった、食材はもちろん、彩りや器など視覚でも楽しめる御膳です。

旬の味覚を色々少しずつ味わえる籠盛り膳

「牡蠣の籠盛り膳」は、主役のカキフライを中心に、多彩な料理を少しずつ楽しめるのが魅力です。

セットには、カキフライ2個、カニつみれそば、3種のおばんざい、おぼろ豆富 紅葉おろし添え、かやくご飯、香の物、そして甘味の一口大学いもまで含まれています。

様々な旬の味覚を一度に味わえる、満足感のある内容です。

広島県産の大粒牡蠣を使用

主役のカキフライには、瀬戸内、主に広島県でとれた新鮮な大粒牡蠣のみを使用。

注文を受けてから一つひとつ丁寧に衣をつけ、店内で揚げるため、外はサクサク、中はジューシーな揚げたての美味しさを堪能できます。

牡蠣の濃厚な旨味が口いっぱいに広がります。

清修庵は、国産のそば粉や小麦粉、毎日店内で手作りする国産大豆の豆富など、厳選した素材を用いた料理づくりにこだわり続けています。

一品一品に京都らしさを込め、お客様に心からくつろいでもらえるよう、落ち着いた空間と四季の彩りを重視した店づくりも魅力です。

秋の深まりとともに味わいたい、旬の恵みが詰まった特別な御膳。

清修庵で、目と舌で楽しむ豊かな食体験ができます。

清修庵で販売される、期間限定「旬の味覚 牡蠣の籠盛り膳」の紹介でした。

