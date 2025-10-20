Instagramに投稿されたのは、わんこのように成長していく子猫の姿！？わんこに甘えながら

【動画：犬がいる家にきた保護子猫→『よく一緒にいるな』と思ったら…愛おしくてたまらない『まるで犬のような行動』】

わんこと同じ姿勢で「お座り」する子猫

Instagramアカウント「ドッグランBoo(@dogrunboo)」では、ボーダーコリーの優ちゃんと一緒に暮らす猫さんたちの日常が投稿されています。

そんな優ちゃんファミリーに、この度「こまこ」ちゃんという小さな保護子猫が仲間入り！最初は戸惑っている様子を皆もこまこちゃんも見せていましたが、すぐに打ち解け、家族に馴染んだようです。

中でも、優ちゃんはこまこちゃんに優しいようで、一緒にいることが多いのだそう。

こうして一緒に過ごしている時間が長くなるにつれて、こまこちゃんにある変化が！それは……

優ちゃんの隣でお座りしてるーー！！！優ちゃんと一緒に行動することが増えて、わんこの仕草を真似するようになってしまったのだとか！

普段から仲の良い２匹ですが、実は飼い主さんの視線がこまこちゃんに向いていることが増え、ちょっぴり妬いていることもあるという優ちゃん。

優しい先輩わんこが大好き♡

ヤキモチ妬きな優ちゃんですが、こまこちゃんが近寄ってきても嫌がることなく、ちゃんと受け入れてあげるところが優しい！

お耳で遊ばれても怒ることなく許してあげる優ちゃん。きっとそんな優ちゃんがこまこちゃんも大好きなのでしょう。

家族として迎え入れられた結果、仲良しになった先輩わんこの仕草を真似てしまう子猫・こまこちゃんなのでした！

微笑ましい成長の仕方にほっこり

わんこの仕草を自然と真似てしまう、まさかの展開にInstagramでも大反響！その様子は、58万回以上も再生され、「子猫と言うより子犬の座り方」「心がギュンとなる♡」「たぶん自分を犬と思ってるw」などの声が寄せられました！

Instagramアカウント「ドッグランBoo」では、今回ご紹介したこまこちゃんや優ちゃん、その他の猫さんたちの様子も日々投稿されています。

現在も元気いっぱい成長しているこまこちゃん。優ちゃんの前足で遊ぶなど、日々楽しく暮らしているようですよ！

こまこちゃん、優ちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「ドッグランBoo(@dogrunboo)」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。