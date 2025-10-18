一番くじ 学園 アイドル マスター Part3】 10月18日 順次発売 価格：1回850円

BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ 学園アイドルマスター Part3」を10月18日より順次発売する。価格は1回850円。

本商品は、ゲーム「学園アイドルマスター」に登場するキャラクターをモチーフにした一番くじの第3弾。A賞からC賞まで、一番くじ美少女フィギュアシリーズ「グレイスマスター」で立体化されており、「有村麻央」、「紫雲清夏」、「篠澤 広」が、1/7スケールサイズで再現されている。D賞は、オリエンタルハロウィンをテーマにした衣装のアイドル12人の描きおろしイラストを使用したポスターとなっている。

その他に、かわいいキャラカラーのタッセルがついた「タッセル付きアクリルチャーム」、美麗なゲームイラストを使用した「フォトカードセット」、卓上に飾ったり撮影したりするのにピッタリなサイズの「描きおろし アクリルスタンド」などがラインナップしている。

ラストワン賞は、篠澤 広の「1/7 Gracemaster」ラストワンバージョンで、はかなげにほほ笑む表情で立体化されている。

「一番くじ 学園アイドルマスター Part3」ラインナップ

【各等賞一覧】

A賞：有村麻央 フィギュア 1/7 Gracemaster

B賞：紫雲清夏 フィギュア 1/7 Gracemaster

C賞：篠澤 広 フィギュア 1/7 Gracemaster

D賞：描きおろし A2短冊ポスター

E賞：タッセル付きアクリルチャーム

F賞：コレクションキラ缶バッジ

G賞：フォトカードセット

H賞：描きおろし アクリルスタンド

ラストワン賞：篠澤 広 フィギュア 1/7 Gracemaster ラストワンVer.

ダブルチャンスキャンペーン：ラストワン賞 篠澤 広 フィギュア 1/7 Gracemaster ラストワンVer.

ダブルチャンスキャンペーン

期間：発売日～2026年1月末日

ラストワン賞と同一の賞品が当たるダブルチャンスキャンペーンが開催される。全1種類で、当選数は30個。

THE IDOLM@STER TM & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

※発売日は流通により前後する場合があります。