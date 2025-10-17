リーグ優勝決定シリーズ第3戦

米大リーグのドジャースは16日（日本時間17日）、本拠地でブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第3戦を戦い、3-1で勝利。このシリーズ3連勝で、2年連続ワールドシリーズ（WS）進出に王手をかけた。大谷翔平投手は「1番・DH」で先発出場。初回に先頭打者三塁打を放つなど、4打数1安打、1得点で勝利に貢献した。試合後、恩師との再会を喜んだ。

大谷は試合終了の90分後に自身のインスタグラムを更新。ストーリー機能で、始球式を務めたマイク・ソーシア氏と満面の笑みを浮かべて握手する写真を投稿した。大谷がエンゼルスに入団した18年にチームを指揮していたソーシア氏。大谷にとっては、メジャーで投打二刀流での活躍を支えてくれた恩師だ。

試合は、初回に大谷がいきなり右翼線三塁打を放ち、続くベッツのタイムリー二塁打で先制のホームを踏んだ。ドジャースは1-1の同点で迎えた6回に剛腕ミジオロウスキーを攻略し、エドマンが勝ち越しタイムリー。更に相手のミスもあって3-1とリードを広げ、3連勝。2年連続のWS進出へ王手をかけた。



