◇セCSファイナルステージ第2戦 阪神―DeNA（2025年10月16日 甲子園）

今季限りで現役引退した中田翔氏（36）が、「2025 JERA クライマックスシリーズ（CS）セ」のファイナルステージ（S）第2戦の阪神―DeNA戦を中継した関西テレビ（カンテレ）で、解説を務めた。

試合は5回裏が始まる前に雨天で50分近い中断があるなど、珍しい試合展開に。中田氏は「この席から野球を見れるのは新鮮」などと話しつつ、一方で雨天中断からの再開に「温まっていたものが冷めてしまうので、両チームともけがに気を付けてほしいと思います」など、選手目線での解説もあり、視聴者を引き付けた。

Xでは「中田さんの解説いいなぁ」「中田翔ええ声してるな」「中田翔、しゃべり上手いなぁ」「中田翔氏、落ち着いた解説するのね」などの声が集まった。

中田氏は大阪桐蔭から08年に日本ハムに入団。その後巨人、中日でもプレーし、通算309本塁打、打点王3度、ベストナイン5度（外野手2、一塁手3）、ゴールデングラブ賞は一塁手で5度と攻守で存在感を発揮した。