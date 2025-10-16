男性アイドルグループ「JO1」の白岩瑠姫（るき）が10月15日、『JO1のオールナイトニッポンX（クロス）』（ニッポン放送ほか）に生出演。この日、発表されたメンバー・大平祥生の活動休止を受け、謝罪したのだが、これに疑問の声が噴出している。

「白岩さんは番組冒頭、『このたびはJO1に関することでお騒がせしてしまい、本当に申し訳ありませんでした』と切り出し、『応援してくださるみなさんに、ご心配やご迷惑をおかけしたこと、心からおわび申し上げます』と重ねて謝罪。さらに『しばらくは9人での活動になってしまいますが、これまで以上のパフォーマンスで盛り上げていこうと思います』と誓っていました」（芸能記者）

白岩の陳謝の理由は、大平の不祥事にある。

「15日配信の『文春オンライン』が、大平さんが一般女性と恋愛関係にありながら、アイドルグループ『ME:I』のSHIZUKUさんと二股交際していたことを報じたのです。

2人の所属事務所であるLAPONEエンタテインメントは、『規定に反する事案』として両者の活動休止を決定しました」（芸能記者）

そんななかで矢面に立ち、謝罪した白岩だが、Xでは納得できないファンが続出している。

《なんでやらかした当の本人の謝罪は無いのに、本人よりも先に瑠姫くんが謝ってるの》

《なんで祥生の謝罪聞いてないのに瑠姫の謝罪聞かなあかん。辛いよ悔しい》

など、白岩のファンから怒りや不満の声が多く寄せられている。芸能プロ関係者は、次のように分析する。

「さすがに無視はできず、まずは直近のメディア出演があるタイミングで、ファンに対して誠意を示す必要があったのでしょう。

しかし、本人からの直接的な謝罪がないことへの違和感が、多くのファンから指摘されています。最近のケースでいえば、Aぇ! groupの草間リチャード敬太さんが公然わいせつ容疑で逮捕された際、ラジオでメンバーが陳謝しましたが、本人も釈放時に涙ながらに謝罪しました。しかしいまのところ、大平さんは何の声明も出していません。

JO1は、過去にメンバーの鶴房（つるぼう）汐恩さんがオンラインカジノを使用した疑いで書類送検された際、5分間の動画で本人が直接、謝罪しています。今回の大平さんのケースも、規約違反という重大な事案ですから、本人からの説明が求められるでしょう」

事務所は現在、大平に対して「猛省を促し、自身の行動について見つめ直す期間が必要」としている。見つめなおす前に、まずはファンに声を届けてほしいところだ。