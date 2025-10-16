40・50代は【ZARA】で何狙う？ → 上品見えする「トラッド系パンツ」が正解かも！

流行を捉えたハイセンスなデザインの商品が揃う【ZARA（ザラ）】を40・50代が上手に活用するなら、狙い目なのはパンツかも。今回は、ZARAで見つけた上品見えを狙える旬のトラッド系パンツをご紹介。気品ある紳士の伝統的な装いを現代的に取り入れたトラッドテイストなストレートパンツやワイドパンツは、ミドル世代のコーデを知的にセンスアップしてくれそう！

格調高い雰囲気に寄せるネイビー × ピンストライプ

【ZARA】「ZW COLLECTION ピンストライプ柄パンツ」\8,590（税込）

極細のピンストライプ柄が入った知的なネイビーの生地が、大人コーデを格調高く見せてくれそうな一本。ダボつきすぎないセミワイドなストレートシルエットがこなれ度UPときちんと見えを両立させてくれそうです。柄の主張は控えめながら、単色ではないことによって地味見えしにくいのも嬉しいポイントです。

ヘリンボーン柄がマニッシュなローライズパンツ

【ZARA】「ヘリンボーン柄ストレートパンツ」\4,390（税込・セール価格）

トラッドムードを醸し出すヘリンボーン柄の生地によって高見えも狙えるストレートパンツ。コンパクトな腰まわりからスラリと伸びるストレートシルエットとローライズのバランスは品があり、オンオフ問わず着回せそうです。マニッシュな雰囲気をとことん活かし、ハードなブーツやレザージャケットとあわせてハンサムに着こなしてみるのもGOOD。

秋冬コーデに上品な明るさを足すワイドパンツ

【ZARA】「ZWコレクション ワイドレッグパンツ」\13,590（税込）

ウールを織り交ぜたぬくもり感のある雰囲気の素材とベージュの上品な色味が、暗く沈みがちな秋冬コーデにやわらかな明るさを足してくれるワイドパンツ。程よくボリューミーなワイドシルエットが今どきのトラッドテイストを体現する一本です。センタープレスが入っていることで横への膨張感が抑えられており、ミドル世代もすっきりとした雰囲気で穿きやすそう。

柄未満のニュアンスカラーが洗練度を高める一本

【ZARA】「ワイドダーツパンツ」\4,390（税込・セール価格）

2色使いで細かなチェック柄のような生地を使用、クラシカルな雰囲気が魅力のこちらの商品。ウエストまわりにダーツを入れることで腰まわりの広がりを抑えつつ、脚のラインを拾いにくいワイドなシルエットを採用。大人世代が気になる下半身のラインを美しく整えて見せてくれそうです。絶妙なニュアンスカラーもコーデの洗練度を高めるポイントに。

writer：かんだちほ