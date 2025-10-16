苦手なお風呂に入れられそうになるトイプードルさん、気付いた瞬間に…。想定以上に絶望するその光景は記事執筆時点で473万回を超えて表示されており、7.9万件のいいねが寄せられることとなりました。

苦手なお風呂に入れられそうになる犬…

Xアカウント『@__mohu_c』に投稿されたのは、トイプードル「親方」こと「ちろる」ちゃんのお姿。この日は、ちろるちゃんの苦手な『お風呂』の日だったといいます。

気づいた瞬間の表情が話題に

頭にタオルを乗せて、連れてこられたのは、洗面室…。『お風呂に入れられる』と察知したちろるちゃんは、思った以上に絶望感に溢れた表情を浮かべたのだとか。

壁に寄り掛かるようにして脱力しながら、どこか遠い目を浮かべていたというちろるちゃん。その瞳から光は消え去り、何もかもどうでも良い…と言わんばかりの態度だったそう。

想定以上に絶望感に溢れたちろるちゃんのお姿は、多くの人々を笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「なんか見たことある人の顔してる」「人間すぎる」「あ！犬か！ウサギかと思った」「魂が一瞬で抜けてて草」「ジブリみがある…」「かわいすぎ」「悟りの境地」など多くのコメントが寄せられています。

個性的なトイプードル姉妹の日常が大人気

2016年1月19日生まれのちろるちゃんは、個性溢れるトイプードルの女の子。2016年3月28日生まれの「しえる」ちゃんという妹の存在も。とにかく個性に溢れているちろるちゃんは、さまざまな表情や仕草、行動を見せてくれるのだといいます。

飼い主さんに溺愛されながら、のびのびと自分らしく過ごすちろるちゃんとしえるちゃんのお姿は、日々多くの人々にトイプードルの魅力や癒やしを発信し続けています。

