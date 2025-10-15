この可愛さは反則だよぉぉぉ（泣）【マクドナルド】終売間近！「ハッピーセット®」

季節の新作やボリューム満点の夜限定メニューなど、魅力的な商品がそろう【マクドナルド】。今回は、クオリティが高すぎて大人も注目している「ハッピーセット®」をご紹介。「マイメロ & クロミ」のかわいすぎるアイテムを集めました。

大人も欲しい！「ケース付きレターセット」

@ftn_picsレポーターHaruさんが「この可愛さ反則」と絶賛するこちらは、ハッピーセット®「マイメロディ & クロミのアルミケース + レターセット」です。Haruさんによると、アルミケースは裏表が違うデザインになっていて、中には2種類のレターセットとシールが入っているそう。もったいなくて使えないという人も多いのではないでしょうか。アルミケースは小物入れとして使うのもおすすめとのこと。マイメロ・クロミ両方が楽しめるのも魅力的です。

これは便利！「マルチスタンド」

レポーターHaruさんが「欲しかったやつ出たぁー」と大興奮のこちらは、「マイメロディ & クロミのマルチスタンド」。小さめサイズで「リップやネイルオイルなどを収納するのにちょうどいい」のだそう。「マイメロディとクロミの部分がプクッとしていて立体感があるのがきゅんポイント」と、Haruさんもお気に入りのご様子です。

今回ご紹介した2商品は、全種類のおもちゃが登場する10 / 10 ～ の第3弾でGETできます。お値段は\510（税込）～。どのおもちゃが出るかはランダムなので、マイメロ・クロミ好きはぜひチャレンジしてみてください。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A