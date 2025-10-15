¡ÖÏÃ¤¬Çö¤¤¡×¤È»×¤ï¤ì¤ë¿Í¤¬»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÈÄ¶NG¥Õ¥ì¡¼¥º¡É¤ÎÃæ¿È
¡Ö¡Ø¤Ê¤¼¡¢¤½¤¦»×¤¦¤Î¡©¡Ù¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤ËNG¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤Ê¤¼¤Ê¤¼Ê¬ÀÏ¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤Ë¡Ö¤Ê¤¼¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ï¡ÈÏÀÍýÅª¤Ë¹Í¤¨¤ë¡É¤¿¤á¤Î¡ÖÎÉ¤¤¼ÁÌä¡×¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¼Â¤Ï¡Ö¤Ê¤¼¡©¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¡©¡×¤Ï¡¢Ã×Ì¿Åª¤Ê¡Ö²ò¼á¤Î¥º¥ì¡×¤òÀ¸¤ß¡¢³ú¤ß¹ç¤ï¤Ê¤¤²ñÏÃ¡á¡Ö¶õÃæÀï¡×¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¸µ¶§¡¢¡ÖºÇ°¤Î¼ÁÌä¡×¤Ê¤Î¤À¡£
¡Ö»ö¼Â¤È²ò¼á¤Î°ã¤¤¡£¤³¤ì¤Ëµ¤¤Å¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢¤Þ¤À³Î¼Â¤Ë¡ÈÆÞ¤ê¥¬¥é¥¹¡É¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡×¡½¡½¡£ÏÃÂê¤Î¿·´©¡Ø¡ÖÎÉ¤¤¼ÁÌä¡×¤ò40Ç¯Ëá¤Â³¤±¤¿ÂÐÏÃ¤Î¥×¥í¤¬¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡Ö¤Ê¤¼¡×¤ÈÊ¹¤«¤Ê¤¤¼ÁÌä½Ñ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦¡¦¹ñÆâ¤Î³ÆÃÏ¤Ç¼ÂÁ©¡¦´Ñ»¡¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿Ãø¼Ô¤Ë¤è¤ë¡Ö¸¤¤¼ÁÌä¤ÎÊýË¡¡×¡á»ö¼Â¼ÁÌä½Ñ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ½ñ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¾×·â¤Î¿·»ö¼Â¤ÎÃæ¤«¤é¡¢º£²ó¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤Á¤ÊNG¼ÁÌä¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡¦¿ºÂ¼¸÷Å¯¡Ë
¡Ö¤É¤¦¡©¡×¤Ï²ñÏÃ¤òÀõ¤¯¤¹¤ë
¿¦¾ì¤Î»¨ÃÌ¤äÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ç¡¢¤É¤ì¤À¤±ÏÃ¤·¤Æ¤â¡Ö¤³¤Î¿Í¡¢¤Ê¤ó¤«Çö¤¤¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¿Í¤Ï²ñÏÃ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤â¡¢¤Ê¤¼¤«°õ¾Ý¤Ë»Ä¤é¤Ê¤¤¡£
¤½¤Î¸¶°ø¤Ï¡¢¤¿¤Ã¤¿¤Ò¤È¤Ä¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤¬¡¢¡Ö¤É¤¦¡©¡×¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¤³¤ó¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¡£
¡¦¡Ö¥×¥ì¥¼¥ó¡¢¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¡©¡×
¡¦¡ÖºÇ¶á¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¢¤É¤¦¡©¡×
°ì¸«¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¤Ç²ñÏÃ¾å¼ê¤Ë¸«¤¨¤ë¤³¤Î¸ÀÍÕ¡£¤·¤«¤·¡¢¼Â¤ÏÏÃ¤òÀõ¤¯¤¹¤ëºÇÂç¤ÎNG¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
Ê¹¤¼ê¤Ï¥é¥¯¡¢Åú¤¨¼ê¤Ï¥Ä¥é¥¤
¡Ö¤É¤¦¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Æ¤â¡¢Áê¼ê¤Ï¡Ö²¿¤òÊ¹¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤â¡¢¤É¤ÎÉôÊ¬¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ÏÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¡Ö¤Þ¤¢¤Þ¤¢¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤³¤«¤éÏÃ¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ö¤É¤¦¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ï¡¢Áê¼ê¤Ë¹Í¤¨¤µ¤»¤ëÉéÃ´¤À¤±¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤É¤¦¡©¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»È¤¦¿Í¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ï¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢Ê¹¤¼ê¤¬¥é¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÁÌä¤Ç¤¹¡£
Ê¹¤¯¤Û¤¦¤Ï¡ÖÌµ¼«³Ð¡×
¤·¤«¤â¤ä¤Ã¤«¤¤¤Ê¤Î¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤¬¤½¤Î¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¡£
¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯ÏÃ¤·¤«¤±¤¿¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤«À¹¤ê¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Û¤É¡¢¤³¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤É¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÌÀ³Î¤Ë¤»¤º¡¢Áê¼ê¤ËÏÃÂê¤ò°Ñ¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢²ñÏÃ¤Î¼çÆ³¸¢¤òÊü´þ¤·¡¢Áê¼ê¤òº¤¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤É¤¦¡©¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡¢Ê¹¤¼ê¤¬¥é¥¯¤ò¤·¤Æ¡¢Áê¼ê¤ËÉéÃ´¤ò²¡¤·¤Ä¤±¤ë¼ÁÌä¤Ç¤¹¡£
ÏÃ¤¬Àõ¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢²ñÏÃ¤ÎÎÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ÁÌä¤Î¼Á¤¬Äã¤¤¤«¤é¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÊËÜµ»ö¤Ï¡Ø¡ÖÎÉ¤¤¼ÁÌä¡×¤ò40Ç¯Ëá¤Â³¤±¤¿ÂÐÏÃ¤Î¥×¥í¤¬¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡Ö¤Ê¤¼¡×¤ÈÊ¹¤«¤Ê¤¤¼ÁÌä½Ñ¡Ù¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦Ä´À°¡¦²ÃÉ®¤·¤¿¸¶¹Æ¤Ç¤¹¡Ë