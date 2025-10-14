「差別・搾取・不平等」こそが社会の”正常状態”だった!?…道徳に過敏すぎる「ウォーク運動」が抱える問題とは

人種差別、経済格差、ジェンダーの不平等、不適切な発言への社会的制裁…。

世界ではいま、モラルに関する論争が過熱している。「遠い国のかわいそうな人たち」には限りなく優しいのに、ちょっと目立つ身近な他者は徹底的に叩き、モラルに反する著名人を厳しく罰する私たち。

この分断が進む世界で、私たちはどのように「正しさ」と向き合うべきか？

オランダ・ユトレヒト大学准教授であるハンノ・ザウアーが、歴史、進化生物学、統計学などのエビデンスを交えながら「善と悪」の本質をあぶりだす話題作『MORAL 善悪と道徳の人類史』（長谷川圭訳）が、日本でも刊行された。同書より、内容を一部抜粋・再編集してお届けする。

ウォーク運動はなぜ嫌われるか

ウォーク（WOKE）運動は、初めから社会の大部分で強い拒否反応を起こした。なぜそれほど嫌われるのか？おそらく、この現象が2つの要因の組み合わせから生じていることが原因だろう。

第一に、社会正義を求めるために道徳心に強く訴えかける点。人々の大半は自分を-多くの場合で不当にも-差別的だとは思っていないので、人種差別に加担していると非難されるとアレルギー反応を起こすのだ。結果、人種差別は決してなくすことができない、もしくは永遠に続く謝罪と厳格な精神療法によってのみ治療されると反論するようになる。

第二に、ポリティカル・コレクトネスというテーマは小ざかしい大卒エリートたちが自分らのためにたくらんだものではないかという疑いがどうしても晴れない点。彼らは、一方では自分たちこそがモラルの最前線にいて、つねに歴史の正しい側にいることを示すために、地雷のように扱いが厄介な言葉を生み出しつづける。その一方では、実際には個人の地位向上だけが望みであるにもかかわらず、安っぽいハッシュタグを用いて政治的に得るもののほとんどない戦いを、不当に、そして独善的に繰り広げる。簡単に言えば、誰もそんな偽善者にとやかく言われたくない。

20世紀は、予防策としての制度の導入や不当なタブーの脱道徳化を通じて、集団思考の危険性を中和することで、道徳の輪を広げようとした。この動きを完成させるために、今後は目に見えない不正義の構造を可視化し、切り崩す必要が、つまり“道徳化”する必要がある。

社会の“正常状態”

ほかの包摂的な道徳運動も同じだが、ウォーク（WOKE)運動が根本的に抱えるパラドックスは、この運動がよりどころとする規範や価値観が、それが批判、拒否、克服の対象としている社会経済的文脈と深く結びつき、切っても切れない関係にあることにある。

マイノリティの保護、社会正義への渇望、平等の要求、反差別、反人種主義などはどれも、おもに前述した西洋の奇妙な人々の社会に特有の理想だ。差別、搾取、抑圧、大量虐殺、不平等こそが、（先史時代の単純な部族社会を除けば）歴史を見ても、現代においても、“正常状態”なのである。極端な形のウォーク運動は、道徳的にあまりにも過敏になってしまったがゆえに、確かにまだ不完全ではあるが、それでも真剣に道徳について考え、道徳的欠陥を正しく診断し、それらを克服しようと試みている史上初の社会形態、つまり現代社会さえも拒否しはじめているという点で矛盾している。

その一端では、ウォーク運動そのものが自己免疫疾患に陥る。モラルの改善という欲求自体は望ましいものだが、それが度を超すと、その欲求が生まれてきた基盤さえも疑わしく思えてしまうのだ。

その一方で、ウォーク運動とポリティカル・コレクトネスを頭ごなしに否定する人々も過ちを犯す。反ウォーク運動の根本的な問題は、西洋文明の根幹をなす価値観や規範の完全かつ隙間のない実現を望む人々を、西洋文明の敵とみなすことだ。実際、インクルージョン運動の道徳的な“目標”自体は善良で正しい。この点に疑いの余地はない。

民族、肌の色、性的指向、健康状態、社会的出自などが個人の運命を決める要素になってはならないという点には、誰もが同意するはずだ。見解が食い違うのは、その目標を達成するために用いる“手段”についてのみだ。この点、まだ実現はしていないが、合理的な人々が和解にいたる可能性は大いに残されている。

ウォーク運動は悪用されやすい

ウォーク運動の代表者らは、社会政治的進歩を目指して行われるほかの社会運動と同じで、ウォーク運動も悪用や便乗のターゲットにされやすいという点を過小評価している。油断すると、ウォークのボキャブラリーは、悪意のある人々や便乗犯らによって、有害な行動に道徳的な見た目を授けるために悪用される恐れがある。

たとえば「ピンクウォッシング」や「グリーンウォッシング」などといった言葉。取締役会の50パーセントをクィアな人々で埋め（ピンクウォッシング）、「TimesUp」というハッシュタグ付きのツイートを投稿しながらときどき木を植える（グリーンウォッシング）ことで、自らが環境に与えている壊滅的な被害をごまかそうとするグローバルな石油企業に用心しなければならない。

すでに述べたように、社会エリートは必ずと言っていいほど、新たな社会運動を自らの利益のために利用する方法を見つける。著名人などによる左翼への支援活動として知られる「ラジカルシック」は、作曲家のレナード・バーンスタインが895パークアベニューの屋上にある14部屋のペントハウスで過激派「ブラックパンサー党」のための募金活動を行ったときに始まったのではない。

