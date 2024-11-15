'88年にリリースされ、社会現象にもなった『ドラゴンクエスト3』のリメイク版が11月14日、発売される。そのゲームの登場人物をめぐる変更について、ファンたちの間で物議を醸して─。【写真】デザイナーも疑問を抱いた『ドラクエ』新作の“ジェンダー改変”「キャラクターを男女で区別するのではなく、ルックスAとルックスBに変わると聞きました。何それ、って思いませんか？」（『ドラクエ』ファン）基準も“世界市場”にどう