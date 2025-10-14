「12連勤まではセーフ」と豪語する社長 → 遅刻1回で「冬のボーナスは無しだね」1時間揉めて退職した話

採用面接で一抹の不安を感じたことはあるだろうか。悪い予感が的中したという投稿が寄せられた。投稿者は、とある地方で個人経営の牧場に勤務していた30代男性。

「面接のときから嫌な予感はしてました」

男性は面接時間の10分前に到着、5分前に面接の場に入った。自身はスーツ姿だったが、そこに現れた社長は「スウェット、素足、サンダル」という部屋着のような格好だった。

男性は「え？何その恰好」「大丈夫かここ…」と不安でいっぱいになるも、採用が決まり入社することに。しかし、その不安はすぐに現実のものとなる。（文：天音琴葉）

セーフとは一体……

入社後、まずは先輩がマンツーマンで指導についてくれた。ここまでは良かったが、先輩から思いもよらない言葉をかけられる。どこの作業を教えるかといった指示を何も聞いていないため、とりあえず自分がメインでやっている作業を教えるというのだ。「え、俺まだ何やるか決まってないの？」と男性が唖然としたのは無理もない。

「面接から12日経ってるけど決まってないの？ 教育担当の人が何も聞いてないってどういうこと？」

ずさんな管理体制はこれだけではない。出来上がったシフトを見ると「12連勤」が組まれており、驚愕したという。法律的に問題ないのか社長に尋ねると、悪びれもせずこう言い放った。

「12連勤まではセーフだから大丈夫！」

労働基準法では、労働者に毎週少なくとも1回の休日を与えなければならないと定められている。しかし6日勤務を続けて2回やる理屈で最大12連勤を組むことは可能だ。だが働く立場にしてみれば休息をとることができず、まったく「セーフ」ではないだろう。

寝起きの声で「今向かってます」

その後、男性が一人で作業をできるようになった頃には、社長のルーズさにも直面する。取引先の業者が朝9時から作業の予定で待っていたが、社長が現れない。連絡すると、9時半にもかかわらず寝起きの声で「今向かってます」と返答があったという。

自分に甘く、他人に厳しい社長だったようだ。ある日、男性が一度だけ遅刻をしてしまった際のこと。社長はこう言い放った。

「今日遅刻したんだって？ じゃあ冬のボーナスは無しだね」

この一方的な通告に、男性は1時間ほど社長と揉めたという。結局、雇用契約書の内容も守られない状況に呆れ果てた男性は、「俺今月で辞めますと伝えそのまま退職」。投稿の最後を「昭和や平成ではなく令和の話です」と結んだ。

※キャリコネニュースでは「『この会社ダメだな』と思った瞬間」をテーマに投稿を募集中です。回答はこちらから https://questant.jp/q/QHFJS7UY