公園に捨てられた生後1ヵ月の子猫。見守られ、保護され、幸せな家猫になっていく姿が注目を集めています。話題の動画の再生回数は9万1000回を超え「お外で頑張った分、最高のずっとのお家で幸せをつかんだね」「あたたかいけれど切ない気持ちで涙が溢れていました」「よかったね、幸せになってね！！」といったコメントが集まっています。

【動画：公園に捨てられた『生後1か月の子猫』を保護した結果…】

2ヵ月かけて捨て猫の保護に成功

YouTubeアカウント「 にこねこ【保護猫の保育園】」に投稿されたのは、捨てられた子猫が幸せになるまでをまとめた動画です。公園に生後1ヵ月くらいの子猫が姿を現したことが始まりでした。子猫は「つばめ」ちゃんと名付けられました。すぐにでも保護したいところですが、人馴れしておらず、さらに捕獲器が作動する大きさではなかったのだそう。そのため、ごはんを食べさせて2ヵ月後に保護することができたそうです。

人間に心を許した保護子猫

投稿者さんが運営する保護猫の保育園に到着したつばめちゃんは、緊張した様子だったそうです。しかし、ブランケットにくるまれて抱っこされると、少し考えてからごはんを食べ始めたのだそう。初めて人間に心を許した瞬間です。安心できる環境とわかったのか、猫ベッドをふみふみしていたといいます。投稿者さんはふみふみするつばめちゃんを見て「保護して本当によかったと実感します」とコメントしていました。過酷な外での暮らしの緊張が解けて安心した様子に感動してしまいます。

やさしい家族のもとへ

他の保護猫たちと合流すると、すぐに打ち解けて仲良しになったそうです。おもちゃで遊べるようになり、投稿者さんのひざの上で甘えることもできるようになったのだそう。そして保育園に来て4ヵ月がたったころ、つばめちゃんをおうちに迎えたいとお声がかかったそうです。つばめちゃんを迎えてくれたのは、つばめちゃんを最初に発見し、2ヵ月間見守ってくれたボランティアさんでした。

保護猫の保育園を卒園したつばめちゃんは、同じ公園で保護された先住猫のマリオくんと幸せに暮らしているそうです。マリオくんにくっついて、同じポーズで寝るほど仲良くなれたのだそう。優しい飼い主さんと出会い、幸せな家猫になったつばめちゃんでした。

動画には「2ヶ月支えて下さった方が里親さまになるなんて、運命としか言えません」「卒園と聞いた時は、寂しかったですけど、幸せな姿が見られて、本当に良かったなって思います」「餌やりボランティアさんに毎日見守られ、そして、ずっとのママさんになってもらえたなんて…素敵な幸せですね」といったコメントが寄せられています。

YouTubeアカウント「にこねこ【保護猫の保育園】」では、投稿者さんが行っている保護猫活動の様子が投稿されています。

写真・動画提供：YouTubeアカウント「にこねこ【保護猫の保育園】」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。