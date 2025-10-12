「それどこの？」→ 実は【しまむら】なんです！ 40・50代が持ちたい♡「高見えバッグ」

【しまむら】で賢くゲットできるのは、洋服だけじゃない！ 価格を知ってびっくりするような、高見えするバッグも手に入ります。収納力や耐久性にすぐれたトートバッグや、コーディネートのアクセントになるショルダーバッグなど、40・50代の大人が持ちやすいアイテムを見逃さないで、

収納上手になれるポケット付きトートバッグ

【しまむら】「倉敷帆布トートバッグ」\2,970（税込）

倉敷帆布で作られた、トートとショルダーの2WAYで使えるバッグ。公式Instagramによると、「縦22 × 横23 × マチ13cmのコンパクトなサイズながら、必要な荷物がしっかり入ります」とのことで、収納力に期待できそうです。ポケットがあって荷物を整理整頓しやすく、通勤にも休日のお出かけにもマルチに活躍します。

ふわふわチャームが可愛い秋冬トートバッグ

【しまむら】「トートバッグ」\1,969（税込）

公式Instagramで「使いやすさとオシャレの好バランスのバッグシリーズ」と紹介されている、秋冬にぴったりのバッグ。装飾を抑えたシンプルなバッグに、季節感のあるふわふわなチャームがついた、大人可愛いデザインです。チャームはファーのような素材感で、小物から秋っぽさを取り入れたいときにぴったり。ブラックとホワイト系の2色展開で、手持ちのアウターやニットなどと合わせて色を選ぶもよし、色違いで2色買いするのもありです。

アクセントにぴったりの六角形バッグ

【しまむら】「PU＊ロッカクSLD」\2420（税込）

ころんとした六角形のフォルムとシルバーカラーで、存在感たっぷりのショルダーバッグ。暗い色を選びがちな秋冬コーデに、いいアクセントを加えてくれそうです。ジャケットコーデなど、きちんと感ある着こなしの外し役としても活躍しそう。コンパクトなサイズ感なので、ちょっとしたお出かけにぴったりです。大きく口が開き、荷物を出し入れしやすそうなのもうれしい。

活躍シーン多めな横長ボストンバッグ

【しまむら】「PU＊ヨコナガボストン」\2420（税込）

幅広いコーディネートに合わせやすそうな、やさしげなブラウンのボストンバッグ。ツヤをおさえたなめらかな素材感が高見えします。クラシカルでシンプルなデザインは、コーディネートを大人っぽく仕上げてくれそう。ファスナー式で大きく口が開き、たっぷりとマチもあるので、実用性の高さにも期待できます。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではSEASON REASON by Lin.&Red、@mu320様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。