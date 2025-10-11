Ç¨¤ìÈ±¤Î¾¾Â¼ËÌÅÍ¤¬Êª»×¤¤¤Ë¤Õ¤±¤ëÉª¤Ä¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡õ¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤ÎÀ¼½¸¤Þ¤ë
»¨»ï¡ØRay¡Ù¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¡¢SixTONES¾¾Â¼ËÌÅÍ¤Î¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¾¾Â¼¤ÏÈ¯ÇäÃæ¤Î¡ØRay¡Ù11·î¹æÆÃÊÌÈÇ¤ÎÉ½»æ¤È¡Ö¾¾Â¼ËÌÅÍ¡ÊSixTONES¡Ë¤Ë¤Ï½©¤¬»÷¹ç¤¦¡£¡×´ë²è¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÖ¤ÈÇò¤Î»É½«¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¥Ë¥Ã¥È¥«ー¥Ç¤ò±©¿¥¤ê¡¢Ç¨¤ìÈ±»Ñ¤Î¾¾Â¼¤¬°Ø»Ò¤ËÉª¤ò¤Ä¤¤¤ÆÊª»×¤¤¤Ë¤Õ¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤È½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¾¾Â¼¤Ï¡¢È¯ÇäÃæ¤Î¡Ø¥¥Í¥Þ½ÜÊóNEXT Nol.66¡Ù¤ÎÉ½»æ¤Ç¤âÇ¨¤ìÈ±¤Ç¤Þ¤Ã¤¹¤°»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£