「挑戦することは私の人生そのものであり、使命のようにも感じています」──今年8月、人生の節目を記念して開催したスペシャルステージ『DISFRUTA DISFRUTA』を無事に終えた女優・米倉涼子（50）は、自身のInstagramで感謝を述べた。しかしその後、いくつかインスタに投稿がされたあと、8月19日を最後に更新が止まっていた。

【写真】アルゼンチン人ダンサーと密着する姿ほか、私服でキャップを目深に被りながら移動する姿なども

10月11日、「週刊文春」が、米倉について麻薬取締法違反容疑で厚労省関東信越厚生局麻薬取締部・通称マトリが本格捜査を進める方針だと報じた。同報道によると、8月20日に米倉の自宅マンションにマトリによる家宅捜索が入ったという。10月に入りそうした情報が出回り、米倉の自宅マンション周辺にはテレビ・新聞など多くの報道陣が集まっていた。大手紙社会部記者が語る。

「米倉さんのInstagramは更新が途絶えており、9月に出演予定だったファッションイベントや、イギリスの自動車会社『ジャガー・ランドローバー』の人気車種のアンバサダー就任を直前で辞退するなどのドタキャンが相次いでおり、実質的な活動休止状態となっていた。

家宅捜索が入ったと報じられた自宅マンションで、米倉さんは交際中のアルゼンチン人ダンサーと同棲状態にあり、マトリが何を狙っていたのかはまだ明確にわかっていません」

「恋人男性」との関係性は

米倉は2020年、アルゼンチン人ダンサーのゴンサロ・クエッショ氏と交際が報じられている。芸能関係者が語る。

「コロナ禍前からアルゼンチンタンゴにハマっていた米倉さんは、レッスン講師だったゴンサロさんと意気投合し、交際に発展。

国内外でダンサーや振付師として活躍する超売れっ子のゴンサロさんは、頻繁に日本とアルゼンチンを行き来していますが、日本にいる時はほぼ毎日米倉さんと一緒にいるようです。米倉さんが都内に所有する高級マンションで半同棲生活をしており、多忙なスケジュールの合間をぬって、お忍びでタンゴのプライベートレッスンもされているとか。米倉さんを公私ともに支える"パートナー"でした」（芸能関係者）

米倉は2020年に27年間所属したオスカープロモーションを退社し、個人事務所「Desafio」を立ち上げて独立。その後は女優やモデル業と並行して、アルゼンチンタンゴを取り入れたパフォーマンスにも精力的に取り組んでいく。その活動を献身的に支えたのが交際相手のゴンサロ氏だ。

「2021年、個人事務所設立1周年を記念して開催されたスペシャルステージ『DISFRUTA 2021』では、ゴンサロさんとの見事なアルゼンチンタンゴを披露し、観客を魅了。また、今年8月の 『DISFRUTA DISFRUTA』にも米倉さんのペアとして出演していました。Instagramに投稿された集合写真では、大きく口を開ける米倉さんと、舌を出してお茶目な表情を浮かべたゴンサロさんが横並びで映っており、2人とも達成感に満ちた表情を見せていましたね」（芸能関係者）

パーティー好きな一面も

ゴンサロ氏は、所属スタジオのスタッフや生徒から親しまれていたという。前出・大手紙社会部記者が語る。

「国民性もあってか、ダンス以外の場でも肩に手を回すなどのスキンシップが多く、誰とでも距離が近い方だそうです。周囲からは『ゴンちゃん』と呼ばれ、親しまれていたとか。

また、所属スタジオでは帰国や誕生日のたびにアルゼンチンタンゴの社交ダンスパーティーが開かれ、ゴンサロさんはそのほとんどに積極的に参加していたようです。会によっては関係者50人前後が集まる大所帯のイベントだそうです」（大手紙社会部記者）

しかし、2人が暮らす高級マンションに"ガサ入れ"があったとされる8月下旬以降、ゴンサロ氏はタンゴのレッスン講師業が"事実上の休業状態"にあったという。

「8月下旬、神戸や博多でのプライベートレッスンや関西でのディナーショーには参加していたゴンサロさんですが、都内の所属スタジオで行っていたレッスンは9月に入って一度も開かれませんでした。

どうやら日本から出国していたようです。10月上旬には都内のスタジオでレッスンを再開する予定でしたが、タンゴ教室の関係者からはSNSで『ゴンサロ先生が諸事情により帰国が延期になった』と伝えられていました」（同前）

半同棲状態にあった自宅マンションでの騒ぎだけに、米倉のドタキャンなど一連の背景について何らかの事情を知っている可能性はある。世間が騒然となった国民的女優のガサ入れ報道。続報が待たれる。