「うわぁ、海の宝石箱や〜！」「お肉と野菜とタレの騎馬戦や〜」など、独特のセンスに満ちたフレーズを繰り出すグルメリポートでお馴染みの彦摩呂（59）。

今年で芸歴37年目を迎えた彼に、体重が原因となったパイプ椅子クラッシュ事件、テレビのダイエット企画を断っている理由、出演中の舞台『アリババ』『愛の乞食』などについて、話を聞いた。（全4回の4回目／最初から読む）

「血糖値も尿酸値もコレステロールの数値も、そんなに悪くないんです」

――「1日に1万キロカロリー食べている日なんてザラにあった」とのことですが、胃腸に支障などは。

彦摩呂 僕、胃袋がウォークインクローゼットなんですよ。収納上手（笑）。胃腸が強かったので、困ったことはなかったです。

基本的に内臓が強いんやと思います。でも、医者には脅されてますよ。太ってるということは内臓なんかにも脂肪が付いてるわけですから、主治医に「肝臓の周り、脂肪やで。脂肪肝やで」って言われます。



彦摩呂さん

「白線上を歩いているようなもので、ポーンと風が吹いたら痛風、ポーンと風が吹いたら糖尿ってなるねんから、痩せろ」とも言われるけど、血液検査すると「不思議やわ。どこも悪くないわ」って言われるんですよ。血糖値も尿酸値もコレステロールの数値も、そんなに悪くないんです。

――来年還暦ですよね。

彦摩呂 元気なんですよ。こないだも、大井競馬場のグルメフェスに出店するキッチンカーが出してくれた13品目を一気に2時間で食べましたもん。

――太ることをネガティブに考えない？

彦摩呂 まったくなかったですね。僕、性格的に太ってたほうが合ってるんですよ。体が大きくなると、なんに対しても「ええやん、ええやん」っておおらかになる。中身もわりとデブっちょなんです。

太っちょで丸いほうが自分の性格には合っているけれど…

――若き日の姿が頭によぎったりすることは。

彦摩呂 あのころはカッコつけたりしてたけど、正直なところ「自分っぽくないな」と感じてたんですよね。太っちょで丸い、ゆるキャラっぽいほうが自分の性格に合ってるんですよ。

シュッとしてたときは、気を使われることに気を使っちゃって。メイクさんが何回も来るんですよ。粉をはたきに。髪の毛もバーッて、クシとかで1本ずつ直されるし。「なんだか、申し訳ないな」って思ってましたもん。

――体が大きくなったことで、飛行機や新幹線の座席などで困ったりは。

彦摩呂 悲鳴を上げたのはただひとつ、膝。変形性膝関節症で軟骨がすり減ってしまって。

もう15年ぐらい痛くて、いつか手術しないといけないんです。近々しようかなと思うぐらいで。手術をやった人は、みんな口をそろえて「ラクになる」っていうから。

ショックだったのは、座っていたパイプ椅子が壊れたことですね。

8年ぐらい前かな。パイプ椅子にもたれたら、後ろにスーッと。「あ、このパイプ椅子ってリクライニングなんや」と思って、グーッといったら、溶接がバチンと外れて後にバタンって倒れてしまって。

――8年前というと51歳。何キロぐらいだったのですか。

彦摩呂 130キロくらいあったんちゃいますか。とにかくショックでした。

あと、太りたてのころは、よく人とぶつかってました。自分の車幅がわからへんねん。太っても、センサーは痩せてるときのままなので、ぶつかっちゃう。あと、内輪差もわからんかったりするから、角を曲がるときに壁にぶつかったり。

――歩いていて、ゼーゼーしたりは。

彦摩呂 それもあります。ワンちゃんを散歩に連れていっても、心配して振り向いて止まる。ワンちゃんよりもハーハーいうてるから、「大丈夫？ お父さん」みたいな顔して待ってくれるんです。

テレビのダイエット企画はお断り「えげつないスピードでリバウンドするので」

――ダイエット中なので、プライベートの食事も。

彦摩呂 家ではグリーン活動と言いまして、野菜を中心に。ロケは大体茶色なんですよ。だから、家では野菜を中心に食べようと思って。

――2006年にテレビ番組の企画で、1カ月で5キロ減量に成功しています。どこか痩せたい気持ちがあって、出演したのでしょうか。

彦摩呂 なにかしら危機感があったんでしょうね。でも、終了後にリバウンドして、数カ月後には元の体形に戻っちゃいましたね。そのころは、まだ82キロだったんですけど。

いまはダイエット企画の依頼が来ても一切お断りしてるんですよ。やると絶対に痩せるけど、企画が終わった次の日からカメラさんはいない、トレーナーさんはいない、普通の食生活に戻る。さらにダイエットするからと、止めていたグルメリポーターの仕事が怒涛のようにやってくる。えげつないスピードでリバウンドするんです。テレビでダイエットをやっちゃうと、その反動がすごい。ダイエットをやる前よりも太るので、お断りしていて。それなら、自分のペースでちょっとずつ痩せようと思って。

「140キロまで行くと、もう戻れなくなる」と聞かされて

――2010年に体重が100キロ台に乗っていますが、体重が3桁になる心境って。

彦摩呂 「100キロ超えるのは才能だ」って言われているので、うれしかった覚えがありますね。「ついに超えた〜！」みたいな。

でも、そのあたりから「彦摩呂」が太ることの総称として、マスコミやSNSとかで使われるようになったんですよ。ニュースで「マライア・キャリーが彦摩呂化！」みたいな見出しが出たり。

――2010年に100キロを超えて、2019年には135キロに到達。

彦摩呂 そこがピークですね。石ちゃんとか松村（邦洋）くんに言われたんです。「135キロの壁がある」って。135キロになったときに、このまま振り切るか、戻るか。そこにみんなの手形が見えるような思いがして。それで痩せようと思って。

――135キロの壁の向こうに危険なものを感じた？

彦摩呂 「140キロまで行くと、もう戻れなくなる」と石ちゃんたちから聞かされて、下げようと思いました。膝も痛くなってきたし。

炭水化物がすごく好きなので、ちょっと減らして。糖質制限すると勢いでスーッと落ちるんですけど、過度に制限をするとリバウンドするので、ちょっと少な目にする。

「すこし物足らんな」というときは野菜を食べたり。顆粒の漢方を服用したり。夜中寝る前に食べないようにするとか。それと、たんぱく質はちゃんと摂る。で、焼き鳥とかはタレじゃなくて塩にするとか。細かいことの積み重ねをしていったんですよ。

――お菓子とか食べますか？

彦摩呂 ほとんど食べないです。疲れたらすこしだけ甘いもの食べたり、おせんべい1枚食べたりはしますけどね。

番組で「余命4年」を宣告されたけど「15年以上生きてる」

――15年前にテレビ番組で「余命4年」を宣告されたそうですが。

彦摩呂 『史上最強の人間ドック ザ・快傑ドクター』（TBS・2005年〜2008年）で診断されましたね。でも、15年以上生きてる（笑）。

さっきも話したけど、血液検査も問題ないし、肝臓のまわりに脂肪があるけど元気だし。いまのところは大丈夫そうです。

――「痩せろ、痩せろ」と言われてイラッとすることは。

彦摩呂 意外にも、言われてイラッとくるのは母親。「あんた、痩せや」「痩せようと思ってるけど、どんどんどんどん食べ物の仕事が来るからしゃあないねん。元気やから大丈夫や」「そんなん言うてるけど、あんたもうええ年したら落ちひんようになるで」とか、80過ぎてもガンガン言うてくるから「うるさいな、もう」って。まあ、それだけ心配してくれてるんだろうけど。

――お兄さんも体は大きいですか？

彦摩呂 ものすごい筋肉質なんですよ。建築関係で現場監督をやってるから。僕とは真逆。

「還暦までに99キロ」が目標

――現在進行中のダイエットでは、目標体重が99キロ。なにゆえに。

彦摩呂 「100キロ超えるのは才能だ」って言うけど、2桁に戻しておいたほうがいいかなって。とにかく膝のこともありますし。

来年の誕生日、9月15日で還暦なので、それまでに99キロにしてイケオジになろうと。成功したらYouTubeチャンネルのタイトルの「彦飯」の「めし」を反対にして「彦しめ」に変えるつもりです。彦摩呂が締めたってことで。

――達成できそうですか。

彦摩呂 着実に減ってきて、107キロになったし、なんとか間に合うかな。

トレーナーから「いい筋肉を持ってる」って言われたんですよ。自重があるから、常に自分の重みでトレーニングになってるって。だから、コケても骨が折れないそうです。また、いま舞台をやっていて動いてるので、体自体もいい感じなんですよ。

――舞台ですか。

彦摩呂 唐十郎さんの戯曲『アリババ』と『愛の乞食』にオール関西弁で挑んだ劇なんです。

「肉体的特権」という唐十郎さんの考えがあって。悪ければ悪いままでいい、痛ければ痛いままでいい、なければないままでいい。人には肉体的特権というものがあると。

「彦摩呂さんの肉体的特権を存分に活かしてほしい」と言われてホロッときて、「ぜひ、やらせてください」って。もともと唐十郎さんの作品が大好きで、よく見に行ってたから感慨深いですよ。

秋って、「味覚の秋」で「食欲の秋」だから、グルメリポーターは稼ぎ時なんですよ。それもあって「舞台はちょっと」と思っていたんですけど、大好きな唐十郎さんの世界の中に入れるので、やらない選択肢はなかったですね。

いてほしいと思われる存在感のあるタレントでいたい

――グルメリポーターの彦摩呂さんしか知らない人たちには、“俳優・彦摩呂”は新鮮に見えるでしょうね。

彦摩呂 「グルメリポーターとしての認識しかなかったけど、舞台に立つ彦摩呂のと声とキャラクター、存在感が実に小気味がいい。彼は立派な演劇師だ」って論評してくれた方がいてうれしかったです。

――今後もグルメリポーターとしても俳優としても活動を。

彦摩呂 今年でデビューして37年目になりますけど、「グルメリポートで彦摩呂に来てほしい、彦摩呂に食べてもらいたい」とすこしでも思ってもらえるなら、喜んでお店に行かせてもらいます。

「この舞台に彦摩呂に出てほしい、この役を彦摩呂にやってほしい」とすこしでも思ってもらえるなら、どんなに膝が痛かろうが足を引きずってでもやらせてもらいます。芸歴や年齢とか関係なく、今後もその姿勢は崩しません。

そこにいてほしいと思われることこそが存在感やと考えているので、そんな存在感のあるタレントでいたいなって。最後にええこと言うわ〜（笑）。

写真＝三宅史郎／文藝春秋

（平田 裕介）