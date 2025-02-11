2月10日、グルメリポーターでタレントの彦摩呂（58）がYouTubeチャンネル「彦飯-HIKOMESHI-」を更新。そこで過去に目撃した“過酷なパワハラ”について語った。動画の中で秋田料理を食べながら、スタッフに促され若手時代の芸能界について振り返った彦摩呂。ハラスメントなどはあったのか聞かれると、番組の制作スタッフに女性が増え始めた頃にバラエティ番組で「一回『コラッ！』って怒ったことがあって。こんな穏やかな彦摩呂