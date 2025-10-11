¡Ö30MS¡×¡ß¡Ö¥·¥ã¥Ë¥Þ¥¹¡×¤è¤ê¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡Ö30MS ¶ÜÂô¤¢¤µ¤Ò¡×ËÜÆüÈ¯Çä¡ª¡Ö30MS ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥Ü¥Ç¥£¥Ñー¥Ä ¥¢¥ë¥Õ¥¡¥·¥¹¥¿ー¥º¥Õ¥¡¥ó¥¿¥º¥à3[¥«¥éーB]¡×¤âÆ±ÆüÈ¯Çä
¡¡BANDAI SPIRITS¤Ï¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡Ö30MS ¶ÜÂô¤¢¤µ¤Ò¡×µÚ¤Ó¡Ö30MS ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥Ü¥Ç¥£¥Ñー¥Ä ¥¢¥ë¥Õ¥¡¥·¥¹¥¿ー¥º¥Õ¥¡¥ó¥¿¥º¥à3[¥«¥éーB]¡×¤ò10·î11Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï¡Ö30MS ¶ÜÂô¤¢¤µ¤Ò¡×¤¬4,180±ß¡¢¡Ö30MS ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥Ü¥Ç¥£¥Ñー¥Ä ¥¢¥ë¥Õ¥¡¥·¥¹¥¿ー¥º¥Õ¥¡¥ó¥¿¥º¥à3[¥«¥éーB]¡×¤¬2,420±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤ÎÈþ¾¯½÷¥×¥é¥â¥Ç¥ë¥·¥êー¥º¡Ö30 MINUTES SISTERS¡Ê30MS¡Ë¡×¤È¥²ー¥à¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー ¥·¥ã¥¤¥Ëー¥«¥éー¥º¡×¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤è¤ê¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡Ö¥¹¥È¥ì¥¤¥é¥¤¥È¡×¤Î¥á¥ó¥Ðー¡Ö¶ÜÂô¤¢¤µ¤Ò¡×¤ò¡Ö30MS¡×¤Î¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤Ç¥×¥é¥â¥Ç¥ë²½¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±Æü¤Ë¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー ¥·¥ã¥¤¥Ëー¥«¥éー¥º¡×¤È¡Ö30MS¡×¤Î¥³¥é¥Ü¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥¹¥Á¥åー¥à¡Ö¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥Ü¥Ç¥£¥Ñー¥Ä ¥¢¥ë¥Õ¥¡¥·¥¹¥¿ー¥º¥Õ¥¡¥ó¥¿¥º¥à3[¥«¥éーB]¡×¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡Ö30MS ¶ÜÂô¤¢¤µ¤Ò¡×
¡¡É½¾ð¥Ñー¥Ä¤Ï¥¿¥ó¥Ý°õºþ¤ò»Ü¤·¤¿3¼ïÎà¤¬ÉÕÂ°¤·¡¢¸ý¤ÎÃæ¤Î¿§Ê¬¤±¤Ï¥Ñー¥ÄÊ¬³ä¤ÇºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡È±¤Ï¥Ñー¥Ä¤ÎÁÈ¤ßÂØ¤¨¤ÇÈ±¾þ¤ê¤Î¤Ê¤¤¾õÂÖ¤òºÆ¸½²ÄÇ½¡£°áÁõ¤Î¶»Éô¥Ñー¥Ä¤Ï¸Â³¦¤Þ¤ÇÄÉµá¤·¤¿¥Ñー¥Ä¹½À®¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¿§Ê¬¤±¤äÀºÌ©¤Ê¥Ç¥£¥Æー¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÇØÃæ¤Î¾®¤µ¤Ê±©¤â¥Ñー¥Ä·Á¾õ¤ÇºÆ¸½¡£¶»¸µ¤Î¥Ïー¥È¤Ï¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥·ー¥ë¤Ç¥¯¥ê¥¢¤Ê¼Á´¶¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¹¥«ー¥È¤ÏÌÏÍÍ¤ò¥×¥ê¥ó¥È¤·¤¿¥·ー¥È¤ÇºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£É½¾ðÉÕ¤¥Ï¥ó¥É¥Ñー¥Ä¤Ë²Ã¤¨¥Þ¥¤¥¯¤¬ÊÝ»ý¤Ç¤¤ë¥Ï¥ó¥É¥Ñー¥Ä¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
¡ÚÉÕÂ°ÉÊ¡Û
¡¦¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ñー¥Ä(¥¿¥ó¥Ý°õºþ)¡ß3¼ï
¡¦¥Ï¥ó¥É¥Ñー¥Ä¡ß1¼°
¡¦È±¥Ñー¥Ä(È±¾þ¤ê¤Ê¤·)¡ß1¼°
¡¦¥Þ¥¤¥¯¡ß1
¡¦¥·ー¥ë¡ß1
¡Ö30MS ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥Ü¥Ç¥£¥Ñー¥Ä ¥¢¥ë¥Õ¥¡¥·¥¹¥¿ー¥º¥Õ¥¡¥ó¥¿¥º¥à3[¥«¥éーB]¡×
¡¡30MS¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¡Ö°áÁõ¡×¤È¡ÖÏÓ¡¦µÓ¡×¡Ö¥Ï¥ó¥É¥Ñー¥Ä¡×¤Ê¤É¤¬¥»¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤Ç¡¢ÊÌÇä¤ê¤Î30MS¥·¥êー¥º¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅçÅÄ¥Õ¥ß¥«¥Í»á¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê30MS¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë°áÁõ¤Ç¡¢¶»¸µ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï3¼ïÎàÉÕÂ°¤¹¤ë¡£È©¥Ñー¥Ä¤Ï½À¤é¤«¤¯¸÷¤òÈ¿¼Í¤¹¤ë±é½Ð¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Þ¥¤¥¯¤È°áÁõ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥Ï¥ó¥É¥Ñー¥Ä¡Êº¸±¦¡Ë¤¬3¼ïÉÕÂ°¤·¡¢°áÁõ¤Î³Æ½ê¤Ë¥¸¥ç¥¤¥ó¥ÈÍÑ¤Î3mm·ê¤ä¥Ô¥ó¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢¥Û¥ë¥Àー¥Ñー¥Ä¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥Þ¥¤¥¯¤Ê¤É¤¬ÁõÃå²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÉÕÂ°ÉÊ¡Û
¡¦¥Ü¥Ç¥£¥Ñー¥Ä¡ß1¼°
¡¦¥Ï¥ó¥É¥Ñー¥Ä¡ß1¼°
¡¦¶»Éô¥Ñー¥Ä¡ß3¼ï
¡¦¥Þ¥¤¥¯¡ß1
