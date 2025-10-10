U-18所属で2種登録中の新川志音選手と契約

J1のサガン鳥栖は、サガン鳥栖U-18所属で2種登録されているFW新川志音選手と、2025年9月28日付でプロ契約（A契約）を締結したと発表した。

大阪府出身の新川選手は、野田FC、RIPACE SCを経てサガン鳥栖U-18に加入。代表歴も豊富で、2025年にはU-18日本代表の欧州遠征メンバーに選出されたほか、U-22日本代表としてもウズベキスタン遠征やAFC U23アジアカップ予選のメンバーに名を連ねていた。

新川選手はクラブを通じて、「小さい頃からの夢であったプロサッカー選手になることができ大変嬉しく思います。サガン鳥栖という歴史あるクラブで自身のキャリアをスタートできることに喜びを感じています。今まで支えてくださった方たちへの感謝の気持ちを忘れず謙虚に1日1日を大切に、努力し成長していけたらなと思っています」とコメントを発表した。

ユース所属選手のA契約締結という朗報に、SNS上では「全てのサポが待ち望んだプロ契約！」「チームのエース！」「最高すぎるよ」「飛び級A契約」「期待しかない」「早くもプロ契約」「ついに！」「キター！「コレが始まり」「進化していく姿が頼もしい」といったコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）