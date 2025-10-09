この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

不動産投資アドバイザー・木村洸士氏が力説：ポータルサイトは“全部使う”が正解『不動産投資で失敗したくない方必見！ポータルサイトの特徴と投資物件の見定め方を徹底解説！』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「不動産投資で失敗したくない方必見！ポータルサイトの特徴と投資物件の見定め方を徹底解説！」で、不動産投資アドバイザー・木村洸士氏が、誰もが悩む「家にいながら不動産を探したい時、どのサイトを使えばいいのか」という疑問に徹底的に答えた。「どれが一番いいか、答えを言うと、全部使ってください」と明示し、目的に応じたサイトの使い分けを軸に、投資物件の見定め方を実務目線で語った。



木村氏は主要ポータルの特徴を整理した。投資家向けの「楽待」は規模が大きく使い勝手に優れる。「健美家」は中上級者向けの実務的検索が強みだ。一般サイトの「SUUMO」「home's（LIFULL home's）」や地域色のある「不動産投資連合体」も外せない。収益物件として明示されたアパートを狙うのか、一般の中古戸建を投資用に転換するのかで、見るサイトは変わる。1つに絞る発想は捨て、複数サイトを前提に条件保存やブックマークで新着に即応する体制を作るべきだと断じた。



併せて、探し始める前に投資プランを固める重要性を強調した。価格帯、目標利回り、自己資金と諸費用、融資先の評価基準（路線価や担保余力、共同担保の可否）までを先に決める。これが曖昧だと、出物が出ても迷っている間に競合にさらわれる。駅からの距離の評価も金融機関の見方次第で、必ずしも「駅近＝評価が伸びる」とは限らない点を具体的に指摘している。



避けるべき物件・エリアも明快だ。新築・中古を問わず利回りが低すぎる物件（目安として新築は6～7％、中古は10％台を視野）、テナントビルのように用途変更コストが重い物件、地方のワンルーム偏重物件、学生需要しかない立地、市街化調整区域、近隣に商業施設が乏しいエリア、そして「利回り20～50％」といった極端な数値で惹きつける物件だ。数字だけを追えば需要の薄さや融資の付きにくさに足をすくわれる。買う時の利回りは将来の売却時の評価軸でもあるため、ここを軽視する選択は長期で必ずしっぺ返しを食らうと釘を刺した。



総じて、物件は「住む人の目線」でふるいにかけ、プランに沿って検索条件を徹底的に絞る。複数ポータルと自社サイトを横断しつつ、狙いを定めたジャンルで素早く買付に動く。木村氏の実例も交えながら、勝ち筋を具体的に掘り下げている。詳細な条件設定や検索の組み方、実際の買付手順は本編で流れに沿って語られているので、実務に落とし込むヒントを拾ってほしい。今回の動画は、これから収益物件をオンライン中心で探したい人にとっても非常に参考になる内容である。