「仕事熱心でマジメな人だったんですが……」

日本サッカー協会（JFA）内外でも、驚きの声が多い。

JFAは昨7日、都内で会見を行い、影山雅永技術委員長（58）を解任すると発表。フランスの地元メディアによれば、同委員長は2日、チリで開催中のU20W杯視察のため、パリ経由で開催地に向かう途中、パリ行きの機内で児童ポルノ画像を所持、閲覧したとして、フランス到着時に逮捕。6日の裁判で執行猶予付きの懲役1年6月、罰金5000ユーロ（約88万円）の有罪判決を受けたうえ、フランス領土への入国禁止10年、未成年者に関わる業務従事禁止10年、性犯罪者名簿への登録が科されたという。

森保ジャパンを筆頭に日本代表の全世代の強化、普及部門のトップによる前代未聞の不祥事を受け、JFAの宮本恒靖会長は、「今回の件はサッカー界として許容できるものではない」などとコメント。「後ろ盾」ともいわれる田嶋幸三前会長が「バカ者としか言いようがない」と断じたが、その影山委員長とはどんな人物なのか。

JFAの田嶋前会長にかわいがられ…

福島の名門・磐城高から筑波大に進学。1990年に古河電工（現J2千葉）に入団した元プロサッカー選手だ。浦和、仙台を経て、96年引退後はマカオ代表、J2岡山、日本代表のU20で監督を歴任。昨年、技術委員長に就任。A代表である森保ジャパンをサポートしていた。

協会関係者がこう言う。

「技術委員長は年代別の代表の監督、コーチを評価する立場。要職とあって影山委員長は、日本代表の拠点である千葉・幕張の『夢フィールド』の近所に引っ越すほど、仕事熱心だった。筑波大の学部生、大学院生時代に当時、助教授などを歴任していたJFAの田嶋前会長にかわいがられ、年代別代表の監督に就いたり、現職のJFA技術委員会の委員長に抜擢された。これには前会長の意向があったといわれるが、『情実人事』と言う人は少ない。むしろ、JFAの技術畑のトップとして日本サッカーのレベルアップに貢献すると見ている人が多かったのは確かです」

一方、こんな声もある。

「反町康治前委員長の後任というプレッシャーがあったのかもしれません。反町氏は20年からの4年間、日本代表の強化に尽力、22年のカタールW杯でドイツ、スペインの強豪を相次いで撃破し、ベスト16進出を果たした功労者。影山委員長は反町氏よりも指導者としての実績も劣る。反町氏と常に比較され続けることで、精神的な負担を抱えていたという話も聞きました」（サッカージャーナリスト）

技術委員長の後任は未定というが、来年6月に北中米W杯を控える森保ジャパンへの影響はとてつもなくデカい。

激震が走る森保Jだが、ただでさえ先行きは明るいとは言い難い。Ｗエースである三笘薫は「突破力に陰り」、伊東純也は「完治しない故障を抱えている」と見られているからだ。いったいどいうことか。いま何が起きているのか。

