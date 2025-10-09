「中国人上司」のもとで働く日本人の知られざる苦悩…「あらゆることを風水で決められるんです」

中国人経営の語学学校で働く岸谷千佳さん（仮名・30代）が嘆く。

「社長はアラフォーの中国人男性なんですが、『もらうべきカネは早くもらう。払うべきカネはできるだけ遅らせる』がモットー。入校が決まった生徒には先々までの授業料を前払いさせる一方、教室の賃料は先延ばしにするんです。

また、もう一つのモットーは『中国人は信じるな』。相手も同じやり方で来るから、面倒くさいらしいです」

風水をもとに勤務地が決められる

最悪なのは、社長の妻が運営に口を出してくることだという。

「奥さんは風水が趣味。都内在住の講師は『あなたは7月生まれだから北に行くべき』と告げられ、通勤に2時間かかる群馬に転勤させられました」

中国企業に買収された家電メーカーに勤めて6年目になる水原晋平さん（仮名・40代）は、中国人上司とのこんな価値観の違いに悩んでいる。

「買収された会社なので、本社から多数の中国人社員が出向してきます。私の上司も中国人です。

中国本社の社員からすれば、日本に来るのは左遷に近い。しかも、買収はあくまで技術の吸い上げが目的なので、少々の赤字は問題にならない。何も決まっていなくても会議は時間内で強制終了。彼らは残業も絶対にしません」

ラクではあるがやりがいも成長もない。水原さんは現在、転職活動中だという。

こちらもあわせて読む『中国人はなぜ大きい声で話すのか…納得の理由』

「週刊現代」2025年10月13日号より

【あわせて読む】中国人はなぜ大きい声で話すのか…納得の理由