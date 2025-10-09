自民党の元衆議院議員・金子恵美氏が5日のABEMA的ニュースショーに出演した際に、総裁選の決選投票で敗れた小泉進次郎農水大臣について語る場面があった。

【映像】小泉進次郎氏の“党員を軽視した発言”

金子氏は、小泉氏が党県連会長を務める神奈川県連で総裁選の投票資格がある党員が名簿から削除されていた件に触れて「党員が投票してからの話ではあったが、あれはかなり大きな問題。神奈川県連の党員が知らないうちに党籍がなくなっていたという話が出た。あれは本当に党員を集め、1人1人お願いしたことがある人からするととんでもない話」とコメント。

加えて「あれだけの規模の党員がいなくなった。あの時の小泉氏の対応が、本当に驚くべきことで、『総裁選の前ではない、関連づけることではなくて、去年の6月のことだ』と言った。そうじゃないですよねと。党員に対しての軽視した発言。これは党員からすると、『何が党を立て直すんだ』というくらいの発言をされた。もうステマだけじゃなくていろいろなことが次から次と……。おっしゃっている『党の立て直し』『新しい自民党』ということと、党員、党友に対する思いという、この乖離がどんどん心が離れていっただろうなと思った」と語った。

